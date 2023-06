Attirer les papillons dans votre jardin grâce à ces 5 fleurs

Les magnifiques papillons sont essentiels au maintien des équilibres écologiques dans la Nature ainsi que dans nos jardins. Les papillons ont une grande importance puisque plusieurs végétaux comptent sur ces insectes pour assurer leur pollinisation et ainsi produire des semences et des fruits.

Pour attirer les papillons, les plantes arborent des fleurs très colorées qui sécrètent une substance composée d’eau et de sucre appelée nectar. La grande majorité des papillons s’alimentent du nectar produit par ces fleurs. Par ailleurs, quelques espèces de papillons étanchent leur soif en s’abreuvant de la sève des arbres ainsi que des fluides d’excréments ou de cadavres d’animaux. Ils vont ainsi obtenir les éléments nutritifs qu’ils ne trouvent pas dans le nectar.

Photo fournie par Britannica

Comment les attirer ?

Le meilleur moyen d’encourager les papillons à visiter votre jardin est d’y créer une plate-bande composée de plantes à fleurs riches en nectar.

Comme les papillons volent difficilement lorsqu’il vente beaucoup, il est recommandé de disposer une plate-bande à papillons dans un lieu très ensoleillé, bien protégé des vents dominants, du côté nord-ouest d’une haie, d’un massif d’arbustes au feuillage touffu ou d’une clôture recouverte de plantes grimpantes.

En outre, les papillons recherchent les lieux tranquilles où ils ne sont pas dérangés lorsqu’ils butinent. Il est donc préférable d’éloigner un tel aménagement des rues, des trottoirs et des stationnements ainsi que des aires de jeux. Votre plate-bande doit par ailleurs être bien visible des fenêtres de votre maison si vous voulez profiter pleinement du spectacle. Enfin, après avoir mis tant d’efforts pour attirer les papillons, évitez de les tuer en utilisant inutilement des pesticides.

En plus de planter des fleurs appréciées par les papillons dans votre jardin, vous pouvez les attirer avec une substance sucrée constituée de bananes mûres, de mélasse, de cassonade et de bière badigeonnée sur le tronc des arbres et sur les pierres.

Il faut également fournir de l’eau aux papillons qu’on veut attirer chez soi. Un simple bac rempli de sable constamment détrempé ou humide fait habituellement l’affaire.

Photo fournie par Albert Mondor

Plantes irrésistibles

Bien que de nombreuses plantes à fleurs produisent du nectar, les papillons sont davantage attirés par certaines d’entre elles. Leur emplacement, leur forme, leur couleur et leur odeur sont autant de facteurs qui peuvent influencer la fréquence et la durée des visites des papillons. Il semble que les fleurs à corolle profonde et les fleurs de couleur bleue, pourpre ou mauve, comme celles du buddléia, de l’échinacée pourpre ou de la liatride rugueuse par exemple, sont particulièrement appréciées par plusieurs espèces de papillons. Dans tous les cas, un aménagement composé d’une grande diversité de couleurs et de formes de fleurs exercera un plus grand magnétisme auprès des papillons.

Si vous attirez des papillons chez vous, il vous faut aussi apprendre à tolérer les chenilles, car les uns ne vont pas sans les autres. Les chenilles sont très sélectives puisqu’elles se nourrissent d’une seule espèce de plante d’un petit groupe de végétaux bien particuliers. C’est notamment le cas de la chenille du monarque qui mange uniquement les feuilles de l’asclépiade commune.

Photo fournie par Albert Mondor

Voici cinq vivaces à planter dans votre jardin dont les fleurs produisent un abondant nectar qu’apprécient particulièrement les papillons.

Photo fournie par Albert Mondor

Asclépiade tubéreuse

Hauteur : 70 cm

Largeur : 45 cm

Floraison : orange de la fin de juillet à septembre

Ensoleillement : soleil

Sol : s’adapte à divers types de sols peu riches, secs et bien drainés

Rusticité : vivace rustique en zone 3b

Photo fournie par Albert Mondor

Liatride rugueuse

Hauteur : 1,20 m

Largeur : 45 cm

Floraison : mauve du début de septembre à la mi-octobre

Ensoleillement : soleil

Sol : léger, modérément riche et bien drainé

Rusticité : vivace rustique en zone 4

Photo fournie par Albert Mondor

Échinacée pourpre

Hauteur : 90 cm

Largeur : 60 cm

Floraison : rose de juillet à septembre

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols frais mais bien drainés

Rusticité : vivace rustique en zone 3

Photo fournie par Albert Mondor

Vernonie géante

Hauteur : 3,50 m

Largeur : 1,20 m

Floraison : rose pourpré en septembre et en octobre

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : modérément riche et humide

Rusticité : vivace rustique en zone 5

Photo fournie par Jardins secrets

Agastache fenouil

Hauteur : 90 cm

Largeur : 40 cm

Floraison : bleue violacée de juillet à septembre

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : modérément riche, léger et bien drainé

Rusticité : vivace rustique en zone 4