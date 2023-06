De la DPJ à l’aube de ma vie d’adulte...

Je suis une jeune de la DPJ. Plus précisément, une ex-jeune de la DPJ puisque j’ai atteint la majorité il y a quelques années. Le déracinement de ma République dominicaine natale à 11 ans, l’espoir d’une vie nouvelle avec mon père au Québec, la violence physique et psychologique de ma belle-mère, les coups, les pleurs, la peur...

Tout cela fait partie de mon histoire. Pourtant, je suis bien plus que cela.

Aujourd’hui, je me définis plutôt comme une jeune femme qui a la chance d’avoir reçu beaucoup! À l’aube de sauter à pieds joints dans ma vie d’adulte et à quelques jours d’être diplômée en technologie de médecine nucléaire, je prends conscience de toutes les mains qui se sont tendues vers moi.

Soutien

Toute d’abord, il y a eu la famille d’accueil qui m’a recueillie à 15 ans, alors que je ne pouvais plus supporter d’être dans un environnement toxique qui m’enlevait le goût de vivre. Il y a eu les intervenantes de la DPJ qui m’ont écoutée, orientée et encouragée. Il y a eu les professeurs de ma technique qui se sont toujours assurés que j’étais confortable dans mes apprentissages.

Et puis, il y a eu des inconnus. Des dizaines, peut-être même, des centaines d’inconnus. Des gens généreux qui m’ont trouvée assez importante pour investir dans mon avenir. Des gens qui, chaque mois, m’ont donné le coup de pouce nécessaire pour m’aider à assumer tous les frais reliés à la vie autonome. Des donateurs bienveillants.

Quand on n’a personne pour nous demander le soir comment s’est passé notre journée. Quand personne ne se présente avec un petit plat déjà cuisiné durant notre session d’examens. Quand personne ne nous aide à payer notre loyer lorsqu’on a perdu notre emploi à cause de la pandémie... On se sent seul. Et parfois, la solitude est plus difficile à supporter que la douleur. Croyez-moi, je sais de quoi je parle.

Fondation des jeunes de la DPJ

Dans l’actualité, on parle beaucoup de la transition des jeunes de la DPJ à la vie adulte. On revoit les lois pour mieux les préparer. Je suis passée par là et je ne peux qu’applaudir toutes ces démarches. Mais n’oublions pas le pouvoir de la bienveillance et de la générosité!

Pour moi, ce pouvoir s’est incarné à travers la Fondation des jeunes de la DPJ. Cette Fondation a assumé les frais reliés à mes études, m’a dépannée avec des cartes alimentaires et parfois, a assuré le paiement de mon loyer. Mais au-delà des factures, c’est un rappel de la bonté humaine qu’elle a incarné.

À chaque remboursement de factures, elle me rappelait que je n’étais pas seule. Que j’étais importante!

C’est aussi de cela qu’il faut parler dans les médias: de l’importance de poser des gestes concrets pour rappeler aux jeunes de la DPJ qu’ils ne sont pas seuls. Et comme on le dit souvent: il n’y a pas de petit don, même quelques dollars par mois peuvent faire une différence pour un jeune qui, comme moi, a besoin d’un coup de pouce pour continuer de bâtir son avenir et croire en ses rêves.

Cristhin, Diplômée en technologie de médecine nucléaire, Soutenue par la Fondation des jeunes de la DPJ