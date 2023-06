Du bonheur à profusion avec Brianna Wiest

L’auteure à succès Brianna Wiest, qui a déjà conquis un million de lecteurs avec son livre dans sa version originale anglophone, convie ses lecteurs à devenir la personne qui mérite la vie de ses rêves. Au moyen de 101 essais, elle propose de se concentrer sur le bonheur, rappelant que chacun y a droit.

Photo fournie par les Éditions Le Courrier

Du bonheur, il y en a pour tout le monde, c’est ce qu’affirme l’auteure Brianna Wiest.

Inutile d’envier les autres pour leur bonheur puisqu’il y en a en quantité suffisante dans l’univers. Le bonheur se trouve partout, il suffit souvent d’ouvrir grand les yeux pour le trouver ou simplement savoir le reconnaître. Et si vous croyez passer constamment à côté du bonheur, elle donne une foule de conseils pour l’attirer vers soi et enfin vivre heureux.

D’emblée, on comprend qu’il existe trois formes de bonheur. Il y a d’abord celui qui se trouve dans le plaisir. La plupart des gens pensent à cette forme de bonheur en premier lieu. En principe, le bonheur lié au plaisir est associé aux sens comme les plaisirs de la table. Ensuite, on trouve le plaisir de la grâce, il est lié à la gratitude. C’est lorsque l’on réalise tout ce que l’on a et qui nous rend heureux. Il peut aussi s’agir de la gratitude ou de la grâce d’avoir une personne que l’on aime près de soi qui nous fait sourire et illumine nos journées. Puis le troisième est le bonheur que l’on trouve dans l’excellence. C’est celui que l’on retrouve dans l’effort et qui donne un sens à sa vie. Pensez à celui qui vient de gagner une médaille olympique après avoir déployé des années d’efforts. Selon différentes études, il s’agit de la forme de bonheur au sommet de la pyramide. Le plaisir que procure le travail motivé par la réussite suscite une très grande satisfaction.

À vous maintenant de déterminer quelle est la forme de bonheur que vous voulez atteindre prochainement ou celle qui est manquante dans votre vie pour vous y attaquer.

Inutile d’attendre

Attendre est sans doute la chose la plus triste à faire, estime l’auteure. On attend une occasion, une bonne affaire ou encore le partenaire idéal. « Cela vous maintient dans un état d’insatisfaction passive », souligne-t-elle ajoutant que personne n’est en permanence heureux. Ainsi, on suggère de prendre des risques, même si cela implique un quelconque inconfort passager afin d’attein-dre ses objectifs, et vivre la vie souhaitée, puisque le statu quo ne nous sortira pas par magie d’une vie malheureuse. C’est comme gagner à la loto, ça arrive très rarement.

Il faut oublier qu’il y a des perdants et des gagnants. Car même si l’on échoue dans un processus, le fait d’avancer en choisissant de faire autrement les choses ou en prenant de nouvelles décisions, nous transforme et au passage, on gagne en expérience. Ainsi, les acquis serviront pour la fois suivante. C’est souvent petit à petit que l’on se rapproche de son idéal de vie et non du jour au lendemain. L’important est d’apprendre de ses erreurs pour faire mieux la fois suivante et de ne pas craindre de se remettre en question.

Cesser de s’accrocher

Une foule de choses ne sont tout simplement pas faites pour nous et pourtant on s’y accroche. Le temps est venu de se demander pourquoi, se questionner et oser faire les choses autrement. Si une relation amoureuse ne nous convient pas, il faut y remédier et cesser d’entretenir le malheur. « Ce n’est pas l’amour qui nous fait souffrir, mais notre attachement à l’idée que nous en avons », fait remarquer l’auteure. Il faut accepter que rien ne dure, c’est ainsi, ce qui était n’est plus dans bien des cas. Il faut apprendre à ne pas retenir les choses désespérément en lâchant prise. Il faut également cesser d’entretenir l’illusion, celle qui nous fait croire que les choses vont changer d’elles-mêmes. C’est la meilleure façon de se perdre. On peut sauter dans le vide et se détacher, c’est parfois la meilleure décision à prendre.

Voilà un livre qui suscite de belles réflexions que l’on peut analyser un jour à la fois.

