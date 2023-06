Échangé à l’Océanic: un rêve de jeunesse se réalise pour Charle Truchon

SHERBROOKE. Pour la première fois, Charle Truchon arborait ses nouvelles couleurs de l’Océanic de Rimouski, samedi, à l’occasion du repêchage de la LHJMQ.

Échangé à l’équipe de son enfance contre Simon Maltais et des choix de 3e et 5e rondes, mercredi, quelques jours seulement après avoir remporté la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec, Truchon affichait son plus beau sourire lorsque nous l’avons croisé sur le plancher du repêchage.

«C’est un moment spécial et je suis content de porter les couleurs de l’Océanic pour la première fois, a exprimé l’arrière natif de Matane qui a évolué avec les Diables rouges pendant quatre saisons. C’est un peu un rêve que je réalise. Quand j’étais plus jeune, l’Océanic, c’était ma petite LNH. Patrick [Roy] savait que jouer pour l’Océanic avait toujours été un rêve.»

Truchon ne pensait pas être impliqué dans une transaction aussi rapidement. «J’ai été pris au dépourvu parce que je ne pensais pas que ça se passerait aussi vite, a-t-il raconté, mais je savais que c’était une possibilité puisque les Remparts sont en reconstruction après notre victoire à la Coupe Memorial. Ça me fait plaisir si les choix obtenus en retour de mes services favorisent la reconstruction.»

Truchon a rencontré les dirigeants de l’Océanic pour la première fois, samedi. «On m’a dit que je vais remplir le même rôle qu’avec les Remparts et que mon expérience acquise en séries éliminatoires va aider, a-t-il mentionné. Nous aurons une équipe très compétitive et je serai comme un grand frère pour les plus jeunes.»

Jumelé à Nicolas Savoie sur la première paire des Remparts, Truchon excellait dans son territoire et devant le filet.

«Des frères pour la vie»

Truchon a revu ses anciens coéquipiers Mikael Huchette et Kassim Gaudet au repêchage. Les deux vétérans accueillaient les joueurs sélectionnés à la table des Remparts.

«Ce sont des frères pour la vie. C’était spécial de les revoir. Je n’ai pas encore regardé le calendrier, mais ça va être un match émotif lorsque nous allons affronter les Remparts pour la première fois.»

«On doit faire plaisir à nos gars»

Patrick Roy voulait offrir l’opportunité à Truchon de terminer sa carrière junior dans sa région. «Nous sommes là pour aider nos gars, a résumé l’entraîneur-chef et directeur-gérant des Remparts. On vient de gagner la Coupe Memorial et on doit faire plaisir à nos gars.»

Si Truchon n’avait pas demandé une transaction, Roy l’avait prévenu que quelques équipes avaient démontré de l’intérêt à son égard. «Quand je lui ai mentionné que Rimouski était parmi ces équipes, il avait un grand sourire, a raconté Roy. On a eu des discussions avec d’autres équipes et il y aurait eu d’autres clubs qui se seraient manifestés pendant la période des Fêtes, mais l’offre de Rimouski était la meilleure que nous avions sur la table. Charle vivra une belle expérience avec Rimouski.»

Récipiendaire du trophée Marcel-Robert, remis au joueur qui allie le mieux performances sur la glace et résultats académiques en 2022, Truchon pourra poursuivre ses études collégiales.