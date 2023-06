Elle Fanning: son duo cinématographique avec sa sœur Dakota est de nouveau d'actualité

Elle Fanning a révélé qu'il y avait encore de l'espoir pour une collaboration avec sa sœur Dakota Fanning devant les caméras.

Fin 2019, il a été annoncé que les sœurs joueraient des sœurs dans l'adaptation cinématographique du roman de 2015 de Kristin Hannah, «The Nightingale». Le film était en pré-production lorsque la pandémie a frappé en 2020 et sa date de sortie n'a cessé d'être repoussée, ce qui a amené beaucoup à se demander si le projet avait été définitivement abandonné.

Dans une interview pour le podcast «Happy Sad Confused», l'actrice a déclaré à l'animateur Josh Horowitz que long-métrage pouvait toujours voir le jour. «The Nightingale, je pense, est de nouveau d'actualité. Je pense que nous voudrions toutes les deux que cette fois-ci soit la bonne, honnêtement. Le scénario est si bon, le livre est tellement aimé, j'espère que ça fonctionnera», a déclaré la star de 25 ans.

La star américaine a indiqué qu'elle et sa sœur de 29 ans avaient reçu d'autres opportunités de jouer des sœurs à l'écran. «Il y a quelque chose dans l'air où tous les créatifs ont la même idée en même temps et j'ai l'impression que maintenant beaucoup de choses avec des sœurs nous parviennent. On se dit: ''On ne peut pas travailler ensemble sur tout!" a-t-elle lancé avec humour. Mais nous avons aussi pensé qu'il pourrait être très amusant de toujours faire différentes histoires de sœurs. Mais nous devons d'abord faire la première.»

«The Nightingale», qui devait être réalisé par l'actrice française Mélanie Laurent, raconte l'histoire de deux jeunes sœurs devant survivre tout au long de l'occupation allemande de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce sera la première fois que les sœurs Fanning joueront ensemble à l'écran. Elles sont toutes deux apparues dans le film de 2001 «I Am Sam», mais ont incarné le même personnage à des âges différents, et n'ont donc pas interagi l'une avec l'autre.