[EN IMAGES] Lizzo au Centre Bell: «It’s about that time» !

Il était près de 21h20 quand la nouvelle reine du disco-pop, Lizzo, s’est finalement montré le bout du nez sur la scène du Centre Bell, dimanche, pour la reprise de son spectacle annulé à quelques minutes de l’ouverture des portes le 4 mai dernier.

À la levée du rideau, la foule montréalaise avait peine à contenir son exaltation, hurlant à tue-tête.

Vêtue d’un léotard jaune vibrant, la chanteuse et rappeuse américaine, qui présentait son The Special 2our, a ouvert la soirée avec ses mégasuccès Cuz I Love You, Juice et 2 Be Loved (Am I Ready).

Mario Beauregard / Agence QMI

«Seront jouées ici que des chansons sur l’amour, sur l’amour de soi», a d’abord prévenu un message sur le gigantesque écran qui habillait le fond de la scène. C’est d’ailleurs l’ambiance générale qui s’est dégagée de cette soirée, à la fois aérobique, théâtrale et amusante.

Lizzo, qui peut se targuer d’avoir quatre prix Grammy sur son manteau de cheminée, était accompagnée de quelques musiciens, de trois chanteuses et d’une dizaine de danseuses vêtues des mêmes couleurs qu’elle. Sa scène, complètement illuminée, avait des allures rétro qui se mariaient bien avec le son pop-disco-funk et évoluait de belle manière au cours de la représentation.

Mario Beauregard / Agence QMI

Sur scène, tout le monde semblait s’amuser. La chimie entre les artistes était palpable et résolument contagieuse.

Même les plus hauts niveaux de l’amphithéâtre dansaient dans les allées. Au parterre, qui était pour sa part divisé en deux, une partie assise et une partie debout, personne n’a osé s’asseoir.

Mario Beauregard / Agence QMI

Une voix puissante

Pour Jerome, cette puissante balade tirée de son album Cuz I Love You, Lizzo (Melissa Jefferson de son vrai nom) a troqué sa tenue sportive contre une combinaison dorée et pailletée.

Après Break Up Twice, elle a offert une douce reprise de Doo Wop (That Thing), de Lauryn Hill, avant de poursuivre avec Special, où tout le monde s’est fait aller les bras dans les airs. Lizzo s’est quant à elle réfugiée à l’arrière de la scène où elle s’est appuyée sur son pied de micro pour pousser des notes plus qu’impressionnantes, démontrant l’étendue de son registre vocal.

Mario Beauregard / Agence QMI

Plus tard au cours du spectacle, Lizzo a repris d’une touchante façon le titre Yellow, de Coldplay, puis un technicien est apparu au centre de la scène et Sasha Flute, sa flûte traversière, a fait son entrée, avec grandiloquence. Lizzo, qui a offert un magnifique solo de flûte, a transité vers son succès Truth Hurts, qui lui a permis d’être révélée plusieurs années après sa sortie initiale.

Le 4 mai dernier, la chanteuse avait annulé son concert à Montréal à la dernière minute, en raison d’un virus. Lizzo a d’ailleurs pris le temps de remercier son public de l’avoir attendue et d’être revenu. «C’est un programme bien différent ce soir de ce que vous étiez censé avoir en mai, mais il est bien meilleur», a-t-elle ajouté avant de poursuivre avec I Love You Bitch, qu’elle a dédiée aux spectateurs.

La jeune rappeuse Latto, connue pour ses tubes radio Big Energy et Lottery, devait se charger de réchauffer la salle. C’est plutôt son DJ, DJ Von, qui a occupé cette fonction. Pendant son set, il a habilement su ravir le cœur du public avec les succès dansants des années 2000 qu’il a fait tourner sur ses platines, comprenant entre autres du Justin Bieber, du Miley Cyrus, du Black Eyed Peas et même du Adele. Il a, à la fin de sa présentation, joué quelques chansons de Latto en compensation.

Lizzo, qui sera à Hartford, dans l’État du Connecticut (États-Unis), mardi, poursuivra sa tournée au Royaume-Uni et en Europe à la fin du mois.