[EN IMAGES] Comment un mausolée destiné à Napoléon II a abouti à Québec

Le cimetière Saint-Charles de la rue Saint-Vallier Ouest est le plus grand lieu de sépultures de la région de Québec et également le plus ancien cimetière-jardin catholique. Seul le cimetière anglican Mount Hermon de Sillery est plus ancien. On estime que 200 000 défunts y ont trouvé leur dernier repos. Plusieurs étaient très connus au moment de leur décès, voire célèbres, mais la majorité d'entre eux ont vécu dans l'anonymat et sont morts inconnus. Par conséquent, on y retrouve donc une grande variété de monuments, des plus opulents aux plus sobres.

De nos jours, ce cimetière s'étend au nord-ouest du boulevard Wilfrid-Hamel. Nous vous invitons à découvrir l'ancienne partie de ce parc commémoratif à travers quelques-uns de ses monuments funéraires. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'un très maigre échantillonnage. Une promenade dans ce lieu est indispensable. Vous y ferez de nombreuses découvertes.

1) Les origines du cimetière Saint-Charles

Carte de H.W. Hawkins, BAnQ

En 1854, la fabrique de la paroisse Saint-Roch achetait le terrain du juge Philippe Panet situé sur le chemin de Lorette, aujourd'hui la rue Saint-Vallier Ouest, pour doter la paroisse d'un cimetière situé en dehors des limites de la ville, et ce, pour des raisons d'hygiène publique. Il était béni le 3 juin 1855. Jusque-là, les inhumations avaient eu lieu dans le cimetière paroissial situé face à la chapelle de la congrégation Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, l’actuelle église au clocher penché. En 1858, on procédait à la translation de ces sépultures vers le nouveau cimetière. En 1867, on cédait à la fabrique de la paroisse Saint-Sauveur le terrain situé de l'autre côté de la rue pour en faire leur cimetière paroissial. Il sera rattaché au cimetière Saint-Charles en 1912.

Photo Jean-François Caron

C'est l'ingénieur et architecte Charles Baillairgé qui a conçu le plan d'origine du cimetière dans lequel on retrouve un aménagement paysager mixte, à l'anglaise et à la française. On pourrait s'attendre à ce que le concepteur de ce parc commémoratif y ait un monument prestigieux. Pourtant, il n'en est rien. Il s'agit simplement d'un petit bloc de granit brut surmonté d'une plaque de marbre blanc sur laquelle son prénom n'apparaît même pas.

Quant au chemin de croix, il se déploie en deux boucles de part et d'autre de l'entrée principale. Chacune des 14 stations est constituée d'un monument de béton sur lequel un bas-relief de fonte relate un épisode de la Passion du Christ. Il est surmonté de deux croix, une grande et une petite; plusieurs sont aujourd'hui disparues. Sous le bas-relief, un support drapé présente une phrase en latin signifiant: «Ô sainte Mère! faites-moi la grâce de graver profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié.» Sous ce texte apparaît le nom du donateur de la station, soit six confréries paroissiales et huit prestigieux paroissiens. Le numéro de la station est inscrit en chiffre romain.

2) Le calvaire et le chemin de croix

Photo Jean-François Caron

Comme dans tous les cimetières, on retrouve à celui de Saint-Charles un calvaire et un chemin de croix. Situé à gauche de l'entrée principale, le calvaire a été béni en 1889 et ses matériaux reflètent la technologie de l'époque. Au pied d'un Christ de bois en croix se tiennent une Marie et un saint Jean en béton. Ce trio est protégé par un baldaquin constitué de huit colonnes d'acier supportant une toiture de tôle à l'impériale, terminée à sa pointe par un épi de feuilles d'acanthe.

Photo Jean-François Caron

Quant au chemin de croix, il se déploie en deux boucles de part et d'autre de l'entrée principale. Chacune des 14 stations est constituée d'un monument de béton sur lequel un bas-relief de fonte relate un épisode de la Passion du Christ. Il est surmonté de deux croix, une grande et une petite; plusieurs sont aujourd'hui disparues. Sous le bas-relief, un support drapé présente une phrase en latin signifiant: «Ô sainte Mère! faites-moi la grâce de graver profondément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié.» Sous ce texte apparaît le nom du donateur de la station, soit six confréries paroissiales et huit prestigieux paroissiens. Le numéro de la station est inscrit en chiffre romain.

3) William Venner

Photo Jean-François Caron

Une fois l'entrée du cimetière franchie, on aperçoit sur la droite un magnifique mausolée. Il abrite les sépultures de la famille de William Venner, commerçant et banquier de Saint-Roch au XIXe siècle. Toutefois, ce caveau était initialement destiné à Napoléon II, duc de Reichstadt et fils de l'empereur Napoléon 1er et de Marie-Louise d'Autriche. L'Aiglon, comme l'avait surnommé Victor Hugo, passe sa vie au château de Schönbrunn, en Autriche, où il meurt en 1832. Il était né prince de Rome et les Italiens lui avaient construit un mausolée qui devient alors inutile, puisqu'il est inhumé à Vienne, avant que ses cendres ne soient finalement transférées à l'Hôtel des Invalides à Paris, avec celles de son père.

En 1866, William Venner est en voyage d'affaires en Europe. Il apprend l’existence du mausolée abandonné qu'il achète pour la somme de 50 000$. Il le fait démonter et transporter à Québec, où il le fait installer à l’entrée du cimetière Saint-Charles. Il y est toujours.

De style corinthien, le mausolée abritait à l’origine une statue de marbre d’une déesse grecque. Ne pouvant résister à la rigueur du climat québécois, elle a été depuis remplacée par une statue de bronze du Sacré-Cœur.

4) Zéphirin Paquet

Photo Jean-François Caron

Zéphirin Paquet est ce laitier du faubourg Saint-Jean qui suivra sa conjointe Marie-Louise Hamel dans une aventure commerciale qui les mènera jusqu'à la rue Saint-Joseph, où ils seront à la tête du plus grand magasin à rayons que la capitale ait connu jusque-là. Il décède à Québec le 26 février 1905. Son épouse le rejoint le 19 septembre 1910.

C'est un majestueux monument qui rappelle leur existence et celle de plusieurs de leurs enfants. Il est de style néogothique. Sa base présente un édifice en croix, dont la façade de chaque bras est un mur-pignon. À leurs angles rentrants, quatre bases se prolongent en huit colonnettes de granit rouge qui supportent un édicule, lui-même surmonté d'un ange à la trompette. L'édicule abrite un monument sur les faces duquel figurent un cœur, une ancre et une croix, c'est-à-dire les trois vertus théologales, soit la charité, l'espérance et la foi. Chacune des façades de l'édifice de la base est ornée d'un sablier ailé symbolisant l'inexorable passage du temps. Au pied de cet ensemble monumental, face à l'inscription «Z. Paquet», une dalle de marbre blanc recouvre le caveau proprement dit. On peut y lire les noms des défunts qu'il contient.

5) Jean-Baptiste Laliberté

Photo Jean-François Caron

À compter de 1867, Jean-Baptiste Laliberté ouvre son magasin. Il deviendra le plus important marchand de fourrure de Québec, l'un des plus importants au Canada. Il meurt le 26 août 1926. Son épouse Elzire Émond l'avait précédé le 12 mai 1895. Sur la rue Saint-Joseph, son commerce était presque voisin de celui de Zéphirin Paquet. Il en est de même au cimetière, où son monument est à peine à quelques mètres de celui de Paquet. Toutefois, il est beaucoup plus sobre.

Il s'agit d'un massif monument de granit gris pâle qui ne comporte aucune inscription, si ce n'est le nom de son propriétaire «J.B. Laliberté». Il est constitué de trois socles rectangulaires superposés en escalier. Ils supportent un pavé droit dont les coins sont parés de colonnettes. Chacune de ses faces est surmontée d'un fronton. Une croix culmine sur l'ensemble. Elle est ornée d'un christogramme, c'est-à-dire les lettres grecques «chi (x)» et «rhô (p)» superposées en monogramme et rappelant les deux premières lettres du nom grec «Christos». À l'exception de la croix et du socle supérieur, toutes les surfaces de ce monument sont nues, ce qui lui donne la simplicité qui caractérisait l'homme qui y repose.

6) Le maire et premier ministre Simon-Napoléon Parent

Photo Jean-François Caron

Le plus imposant monument de l'ancien cimetière paroissial de Saint-Sauveur est sans doute celui de Simon-Napoléon Parent. Et pour cause, puisqu'il a été maire de la ville de Québec (1894-1906) et premier ministre du Québec (1900-1905). Un lien ferroviaire sur le Saint-Laurent à Québec lui tenait à cœur, et c'est sous sa gouverne que la construction du premier pont de Québec sera enclenchée avant qu'il ne s'effondre en 1907.

Ce monument familial est constitué d'un bloc cylindrique de granit beige reposant sur un imposant socle sur lequel apparaît l'inscription «S.N. Parent». Cet ensemble supporte une grosse sphère ornée de quatre croix sculptées en creux et sur laquelle se dresse un ange, sa main droite pointant le ciel alors que l'autre tient une croix ornée d'épines. L'ange porte au front une étoile symbolisant la lumière céleste. Sur le cylindre, quatre fausses colonnettes rainurées encadrent autant de plaques sur lesquelles figurent les noms des défunts du lot. Le monument se situe au centre d'un enclos délimité par un muret de granit rouge et percé à intervalles réguliers de quatre ouvertures, elles-mêmes flanquées de deux urnes chacune. Autour de l'enclos rayonnent les autres monuments de cette partie du cimetière. En décembre 2020, la Commission de la capitale nationale du Québec y dévoilait une plaque signalant la sépulture du 12e premier ministre du Québec.

7) Gérard Raymond

Photo Jean-François Caron

Gérard Raymond est un mystique décédé à Québec, en «odeur de sainteté», le 5 juillet 1932. Il n'avait que 19 ans. Il était né dans une famille ouvrière de la Basse-Ville. Les prêtres de sa paroisse de Saint-Malo ont tôt fait de remarquer ses capacités spirituelles et intellectuelles, et l'ont envoyé au cours classique, au Séminaire de Québec. Il passe sa courte vie entre les études et la prière. Il tient également un journal dans lequel il transcrit ses états d'âme, ses faiblesses et ses ambitions. Il veut se faire prêtre missionnaire en Chine. Il se voit même martyr. Malheureusement pour lui, la tuberculose aura raison de lui.

Son décès frappe l'imagination populaire de la ville. Son journal est publié et devient un best-seller. Rapidement, un mouvement voit le jour pour réclamer sa béatification. Il a même droit à un procès canonique en 1956.

Gérard Raymond partage son monument funéraire avec les autres membres de sa famille. Il est en granit gris et sa photographie accrochée au monument démontre que le culte qui l'entoure est encore bien vivant.

8) Blanche Garneau

Photo Jean-François Caron

Le 22 juillet 1920, en début de soirée, alors qu'elle revenait de son travail, Blanche Garneau disparaît. Elle était âgée de 22 ans et habitait le quartier Stadacona. Son corps est retrouvé le 28 juillet dans le parc Victoria. L'enquête du coroner conclut qu'elle a été violée et qu'elle est morte par strangulation. L’affaire va soulever les passions parce que plusieurs croient que les assassins ont été protégés parce qu’ils étaient proches du pouvoir politique provincial. Ce meurtre n’a d'ailleurs jamais été élucidé. Cette affaire sordide a inspiré les auteurs Éric Veillette, qui en a fait une enquête historique, L'affaire Blanche Garneau, ainsi que Jean-Pierre Charland, qui a écrit le roman Haute-Ville, Basse-Ville.

Le monument funéraire de cette pauvre victime est d'une grande sobriété. Il s'agit d'une simple stèle de calcaire. En tête, dans un rectangle au sommet arrondi sculpté en creux apparaît une croix peinte en noir sur un petit monticule de pierres, tel un calvaire. Cette composition est flanquée de marguerites. Blanche Garneau partage ce lot avec ses parents adoptifs.

9) Le Chinatown

Photo Jean-François Caron

C'est à la fin du XIXe siècle que les premiers Chinois arrivent à Québec à la faveur de la construction du chemin de fer transcontinental. Ils ouvrent des buanderies parce que cela nécessite peu d'investissements et l'échange verbal avec la clientèle était minimal. En 1910, on dénombre déjà une vingtaine de buanderies chinoises à Québec.

Bientôt un restaurant est ouvert sur la rue Saint-Vallier, à l'étage duquel se rassemblaient les membres du Parti nationaliste chinois. L'endroit servait également de lieu de culte, d’école pour enfants, de centre de loisirs et même de tripot où les hommes venaient jouer.

Dans les années 1950, avec l'arrivée des grandes buanderies mécanisées et des lessiveuses automatiques, les buandiers chinois se réorientent vers la restauration.

Au début des années 1970, lors de la construction de l'autoroute Dufferin, des centaines de familles sont expropriées, dont beaucoup de familles chinoises. On estime qu'ils étaient 700 résidents dans ce quartier. On venait de sonner le glas du quartier chinois de Québec.

En 1929, un secteur du cimetière, situé en bordure du versant de la rivière, est réservé aux membres christianisés de la communauté chinoise de Québec. Une autre section leur a été dédiée en 1959 près de l'avenue du Pont-Scott.

10) Les marbriers Delwaide et Goffin

Photo Jean-François Caron

Généralement, dans le voisinage d'un cimetière, on retrouve des marbriers et des tailleurs de pierre qui vont produire des monuments funéraires. C'est le cas de l'entreprise Delwaide et Goffin, qui donnait sur la rue Saint-Vallier, face à l'entrée du cimetière, pendant plus de 20 ans.

En 1914, les beaux-frères Anselme Delwaide et Rodolphe Goffin quittent leur Belgique natale pour s'installer à Chicoutimi, où ils pratiqueront l'art de la sculpture du marbre. Ils réaliseront notamment le monument des Vingt-et-Un à La Baie ainsi que le chemin de croix de l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. En 1940, ils s'installent à Québec, sur la rue Saint-Vallier Ouest. La majeure partie de leur clientèle élit domicile de l'autre côté de la rue. En 1949, lors de la construction du Colisée, ils produisent quatre bas-reliefs illustrant les principales activités sportives qui s'y dérouleront: le patinage artistique, la boxe, la crosse et le hockey.

Ils demeureront associés même dans la mort en partageant un lot familial. Ils se sont donné un monument sur lequel domine une statue du Sacré-Cœur en marbre blanc face à trois stèles de granit brun. Celle du centre, la plus haute, est ornée d'une grande croix constituée de nombreux motifs sculptés.

Un texte de Jean-François Caron, historien, Société historique de Québec

Pour obtenir plus d'informations sur les monuments du cimetière Saint-Charles, voir le livre de Brigitte Garneau, Les pierres tombales nous parlent. La vieille partie du cimetière Saint-Charles à Québec: 1855-1967, publié aux Éditions GID en 2017.