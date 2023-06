Grand défi Pierre Lavoie: une 15e édition couronnée de succès

Les cyclistes participant au Grand défi Pierre Lavoie en sont à leur dernier sprint, qui s’est terminé dimanche vers 14h30 à Varennes, en Montérégie.

Même si la formule risque de changer l’an prochain, la tête d’affiche du Grand défi Pierre Lavoie a déjà une idée en tête de ce qu’aura l’air l’édition 2024.

«Je ne peux pas le dire, ce qui va se passer l’an prochain, mais j’ai dit aux cyclistes de garder leur équipe», a déclaré Pierre Lavoie, en entrevue samedi matin sur les ondes de LCN.



De belles conditions



La météo a grandement aidé les participants tout au long de cette aventure et ce fut le cas une fois de plus dimanche. À l’aube de leur départ vers McMasterville, à 7h, le ciel était ensoleillé à Bromont et la température ressentie était de 16 degrés Celsius.



Tous les athlètes ont parcouru les 35 km restants vers Varennes, où ils étaient attendus en après-midi.

Le 1 million de kilomètres ensemble



Plus de 65 913 participants étaient inscrits à la quatrième édition du 1 000 000 millions de kilomètres ensemble. Au total, 1 035 264 de kilomètres ont été amassés par les participants lors des journées du 9 et 10 juin.



Cet évènement a pour but d’inciter les gens qui ne participaient pas au Grand défi de bouger tout au long du week-end en faisant soit de la marche, de la course ou du vélo.



Samedi matin, la population de la ville de Québec était invitée à faire une marche de trois kilomètres partant du PEPS de l’Université Laval. Près de 2000 marcheurs étaient présents, dont le maire de la Vieille Capitale, Bruno Marchand.