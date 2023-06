Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Pour demain

Courtoisie

Musée de la civilisation

Dès le 14 juin, 10 h

À travers une douzaine d’œuvres d’art contemporain immersives, Pour demain abordera plusieurs thématiques telles que la protection de la biodiversité, l’agriculture et l’alimentation, l’énergie, la mobilité et le transport, la construction ainsi que la consommation, puis proposera des solutions pour entrevoir un avenir meilleur.

► Prix variés, 24 $ (35 à 64 ans), 50 $ (forfait familial), mcq.org

Arthur H - La vie

Photo tirée du site web grandtheatre.qc.ca

Grand Théâtre de Québec

14 juin, 20 h

Arthur H, acrobate musical qui allie habilement la poésie la plus exigeante, l’énergie du rock et la gaieté de la pop, célèbre l’existence humaine de sa voix rocailleuse. Pour sa visite transatlantique, l’artiste français sera accompagné sur scène par trois musiciens.

► 55 $, grandtheatre.qc.ca

Michelle Desrochers – Pelote

Photo tirée du site theatrepetitchamplain.com

Théâtre Petit Champlain

14 juin, 20 h

Assistez au rodage du spectacle de Michelle Desrochers, une humoriste sans filtre qui a horreur de la chicane et qui pratique un humour rassembleur et accidentellement touchant. Elle n’a pas peur de s’emballer, de se donner et de s’ouvrir pour faire rire.

► 30 $, theatrepetitchamplain.com

Shania Twain - Queen of Me

Photo Fournie par Gestev, crédit Simon Clark

Centre Vidéotron

17 juin, 19 h 30

L’artiste féminine ayant vendu le plus de disques dans l’histoire de la musique country, Shania Twain, s’arrête à Québec dans le cadre de sa tournée mondiale Queen of Me. Pour l’occasion, l’artiste canadienne accueillera la chanteuse et compositrice de country canadienne Robyn Ottolini comme invitée spéciale.

► À partir de 117 $, gestev.com

Alexander McQueen : L’art rencontre la mode

Musée national des beaux-arts du Québec

À partir du 15 juin, dès 10 h

Alexander McQueen : l’art rencontre la mode propose une réflexion sur le processus de création de celui que l’on a surnommé l’enfant terrible de la mode britannique. Des vêtements conçus par le créateur seront alors mis en relation avec des œuvres d’art issues de différentes époques, d’origines culturelles diverses et de techniques variées.

► Prix variés, général 25 $, mnbaq.org

Paul Piché

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Agora du Port de Québec

16 juin, 20 h

Les 40 années de carrière de Paul Piché, l’un des piliers de la scène musicale québécoise, seront soulignées lors de cette soirée engagée, enracinée et poétique qui se déroulera en plein air.

► 52,66 $, agora.portquebec.ca

Sylvain Cossette Live

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

16 et 17 juin, 20 h 30

Entouré de ses fidèles musiciens, Sylvain Cossette revient au Théâtre Capitole afin d’y présenter son spectacle unique et exclusif mettant en vedette les plus grands succès des années 70, 80 et des chansons incontournables de son répertoire.

► 53,95 $, 59,95 $, 63,95 $, theatrecapitole.com