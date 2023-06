Lumière sur les falaises d’Aval

Lorsque j’ai débuté en photographie professionnelle, à l’aube des années 2000, c’était encore l’ère de l’argentique. À cette époque, j’ai appris les rudiments de la photo avec un livre de technique que j’aimais particulièrement. Dans la section consacrée à la photographie de paysage, une photo piquait ma curiosité à chaque consultation de l’ouvrage. Il s’agissait des falaises de la région d’Étretat en Normandie. Cette commune balnéaire située sur la côte d’Albâtre est reconnue pour ses escarpements rocheux de couleur claire à la texture crayeuse. Sa géologie est spectaculaire avec des aiguilles sortant de la mer et des cavernes impressionnantes.

Deux décennies plus tard, à mon arrivée en ces lieux, le brouillard recouvre la Manche. Je décide malgré tout de partir en randonnée afin d’accéder aux meilleurs points de vue. Vraiment, je suis comblé. Parmi les endroits les plus spectaculaires se trouve la Porte d’Aval. Son aiguille de plus de 51 mètres a inspiré de nombreux artistes, peintres, photographes et écrivains. Dès mon arrivée sur le promontoire rocheux, cette perspective unique m’apparaît. Je partage également ce point de vue et suis très inspiré malgré la mauvaise météo. Néanmoins, je suis un éternel optimiste et surtout, très patient. C’est ainsi qu’après une heure d’attente, les rayons du soleil percent soudainement la brume pour illuminer ce grand classique des paysages français.

Appareil : Canon EOS R6 MK II

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/400s à F/10

ISO : 250