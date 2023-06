Normétal: ces pompiers volontaires au front pour défendre leur village

LA SARRE | Transportés par l’adrénaline et l’espoir, les pompiers volontaires de Normétal, en Abitibi-Ouest, défendent jour après jour leur patelin contre le violent incendie qui a forcé l’évacuation de leurs familles il y a une semaine.

«On fait tout pour sauver notre village», lance en entrevue au Journal le pompier volontaire Keaven Lauzon.

Ils sont près d’une vingtaine de sapeurs municipaux à monter la garde pour s’assurer que le brasier ne s’en prenne pas à Normétal, une localité de quelque 850 âmes située au nord de La Sarre.

Selon les dernières estimations de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), au moins 8454,8 hectares ont été ravagés par l’incendie, toujours considéré comme hors de contrôle.

Aucune maison n’aurait été la proie des flammes qui se sont approchées à environ 500 mètres du village.

«De devoir évacuer le village parce que le feu est vraiment très proche, ce n’est pas des situations que tu veux voir, fait valoir le pompier Lauzon, 38 ans. [Les gens] ne veulent pas s’en aller, quitter leurs biens, tout ce qui leur est le plus cher. C’était vraiment important de garder notre sang-froid.»

Photo fournie par le Service des incendies de Normétal

Impuissants, mais dédiés

Alors que les sapeurs municipaux se préparaient depuis quelques jours à l’arrivée de l’incendie, la SOPFEU a effectivement sonné l’alarme, il y a environ une semaine, en raison de la gravité de la situation.

«Même nous [les pompiers], on était impuissant envers la nature», tranche Keaven Lauzon, qui travaille habituellement sur un chantier d’exploration dans le secteur.

Depuis, ces combattants du feu continuent de protéger les résidences se trouvant proches de la forêt. Le sol était particulièrement sec et propice à s’enflammer faute de précipitations.

Photo fournie par Jonathan Fortin

Les pompiers ont mis le paquet, utilisant des pompes pour arroser en tout temps et remplissant des camions-bennes d’eau.

«On restait positif quand même. On gardait espoir, souligne Jonathan Fortin, un travailleur forestier. Nos amis de la SOPFEU, on avait vraiment une bonne entente avec eux autres. Ils ont fait une maudite bonne job. On était là pour leur donner un coup de main.»

Photo fournie par Jonathan Fortin

À un certain point, le village était couvert d’une fumée opaque qui étouffait les rayons du soleil. De la cendre atterrissait également au sol, tout comme des épines d’arbres ou des tisons.

«On arrosait, l’hélicoptère de la SOPFEU était au-dessus de nous autres, elle gardait un œil sur le feu», décrit Jonathan Fortin, 32 ans.

Photo fournie par Jonathan Fortin

Retrouvailles émouvantes

Ce groupe de pompiers volontaires tissé serré dort à la caserne de Normétal, pour être prêt à intervenir en cas d’urgence. Cela implique de nombreuses journées loin de leurs proches.

«C’est sûr que les enfants, c’est difficile de voir que leur père n’est pas là, reconnaît Keaven Lauzon. C’est sûr que quand je suis allé les voir [ma femme et mes enfants] le 8 juin, il y avait beaucoup d’émotions dans la place.»

«On n’est pas chez nous, et ce n’est pas facile», convient Jonathan Fortin, dont la femme et les deux petits sont hébergés chez sa mère.

Les deux pompiers qui ont raconté leur expérience au Journal ont d’ailleurs tenu à remercier tout le soutien offert aux familles durant cette épreuve.