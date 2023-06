«On y croit, on est à un match de gagner» – Nicolas Roy

SUNRISE | Nicolas Roy avait le sourire dans le visage quelques minutes après la victoire de 3 à 2 des Golden Knights contre les Panthers, samedi soir, au FLA Live Arena.

«On y croit. On est à un match, a rappelé Roy. On peut célébrer un peu après une autre grosse victoire. Mais, on doit aussi tourner la page rapidement. Les émotions resteront hautes. Nous avons un groupe de vétérans, nous devons rester assez neutres.»

Parmi les vétérans, il y a Mark Stone.

«Je ne changerai pas trop ma façon d’agir, a dit le capitaine. Nous sommes ici puisque nous avons acheté notre système et nous croyons en nous. J’ai manqué une grande portion de la fin de saison et l’équipe n’arrêtait pas de s’améliorer durant cette période. Plusieurs joueurs dans ce vestiaire ont déjà eu la chance de terminer une série. Nous réalisons qu’il s’agit d’une immense scène. Mais nous retournons à la maison avec comme mission de continuer à jouer à notre image.»

Avec une avance de 3 à 1 dans cette finale, les Golden Knights auront l’occasion de terminer le travail dans la bruyante atmosphère du T-Mobile Arena.

«Ce sera électrique comme ambiance, a prévenu Bruce Cassidy. Ce l’est toujours à Vegas, mais ce sera encore plus élevé. J’imagine aussi qu’il y aura encore plus de trucs à l’extérieur de l’aréna avant la rencontre.»

En 2019, Cassidy se retrouvait également à une victoire de soulever le plus précieux des trophées à la maison. Mais les Bruins avaient perdu le septième match 4 à 1 contre les Blues de St. Louis au TD Garden.

Le cas Tkachuk

Les Panthers répéteront le même message dans les prochaines heures. Ils ont déjà surmonté un retard de 3 à 1. C’était au premier tour contre les Bruins, la meilleure équipe de l’histoire sur le plan des statistiques avec 65 victoires et 135 points.

«Il y a parfois un avantage pour l’équipe qui perd 3 à 1, a souligné Paul Maurice lors d’une visioconférence dimanche matin. Tu deviens plus libre mentalement. Mais en même temps si tu perds 3 à 1, il y a des raisons. L’autre équipe joue mieux que toi. Nous avons de l’expérience avec cette réalité et nous voudrons en profiter.»

Getty Images via AFP

Pour survivre, les Panthers auront besoin d’un miracle de la médecine. Visiblement ralenti par une blessure à l’épaule droite, Matthew Tkachuk n’était pas l’ombre de lui-même lors du quatrième match.

Maurice a simplement dit que son ailier étoile recevra des traitements lors des prochaines heures. Idem pour Anthony Duclair, qui a aussi sauté plusieurs présences au dernier match.

Dans son rôle d’entraîneur en chef, Maurice a-t-il planifié un plan particulier si jamais Tkachuk n’est toujours pas à 100% pour la cinquième rencontre?

«Ça dépend toujours des situations, a-t-il expliqué. Il y a des joueurs qui peuvent jouer uniquement en supériorité numérique. Il y a des joueurs qui prendront uniquement des mises en jeu en territoire offensif. Il y a différents styles de centres ou d’ailiers. Mais je miserai sur lui dans des situations où il peut être au meilleur de sa forme.»