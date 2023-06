Pas le choix de s’adapter aux feux de forêt: «On ne pourra pas tous les éteindre»

À l’avenir, on ne pourra plus s’attendre à ce que les pompiers et les avions-citernes puissent éteindre tous les feux de forêt, même certains qui menacent nos maisons, disent des experts qui appellent à un changement de mentalité.

«Ça ne fait pas partie de nos habitudes de se prémunir contre les feux. On a la conviction que les pompiers vont les éteindre», dit Yves Bergeron, professeur d’écologie forestière à l’UQAT et à l’UQAM.

«Je pense que ça prendrait beaucoup plus d’équipement que ce qu’on est capable [de mobiliser] comme société.»

Comme plusieurs experts interrogés, il rappelle que les feux de forêt sont un phénomène naturel. Il a l’impression que les décideurs et les citoyens ne tiennent pas suffisamment compte de ce risque au moment de construire des villes, des infrastructures ou des résidences. Ni dans le lieu ni dans la façon.

Il y a pourtant une panoplie de choix qui peuvent être faits pour s’adapter à ce risque.

«C’est important que les gens soient conscients que les méthodes de combat ont des limites opérationnelles» abonde Jonathan Boucher, chercheur scientifique au Service canadien des forêts.

Par exemple, les avions-citernes ne sont pas en mesure d’éteindre tous les points chauds. Il faut donc envoyer des pompiers au sol, avec tous les risques que cela comporte.

De plus, l’avion-citerne n’est pas la solution pour toutes les situations. Si la chaleur est trop intense, l’eau va s’évaporer avant même de toucher au brasier, illustre M. Boucher.

Les technologies qui permettent de mieux combattre et suivre l’évolution des feux progressent rapidement, mais les changements climatiques qui favorisent l’éclosion des incendies aussi.

En Californie, la plus grosse compagnie d’assurance a annoncé qu’elle cessait d’offrir de nouvelles couvertures pour l’habitation, pouvait-on lire dans le New York Times la semaine dernière.

La superficie du Canada brûlée chaque année par les feux de forêt a plus que doublé depuis les années 1970 et elle risque de doubler encore d’ici 2100. Les coûts annuels de la lutte aux feux et des pertes totalisent environ 1,5 G$, selon le Profil national des risques publié en mai par le ministère de la Sécurité publique.