Psycho: prendre le risque du changement

Au travail comme dans vos relations de couple, avez-vous parfois l’impression de revivre les mêmes situations, d’être confronté aux mêmes enjeux, et surtout de retomber dans les mêmes impasses?

Bien des gens déplorent ne rencontrer que des partenaires jaloux, possessifs ou contrôlants. D’autres ont l’impression de répéter les mêmes échecs professionnels, et ce, peu importe leur milieu de travail. Et que dire de ces personnes effrayées par l’engagement – peu importe sa nature –, faisant tout ce qu’il faut pour saboter leurs relations, amoureuses, amicales ou professionnelles, et ainsi prouver à la face du monde que rien ne va dans leur vie.

D’où viennent les patterns?

Ces comportements ne surviennent pas spontanément. Ils prennent toujours leur source dans notre histoire de vie, notamment durant l’enfance, ce moment déterminant où l’on se construit. Plusieurs éléments seront déterminants dans le développement de nos patterns : l’affection de notre entourage, la présence et la stabilité de nos parents, les succès que l’on a vécus, la sécurité émotionnelle et de notre environnement, etc. Malheureusement, les craintes, les abandons, les échecs et les humiliations, lorsque répétés, constituent aussi des facteurs importants qui forgent notre personnalité, et qui vont teinter par la suite notre rapport au monde.

Les schémas

Au fil du temps, ce qui nous a façonnés a tendance à se cristalliser en patterns que l’on répète, et parfois sans même le savoir. Les psychologues parlent de «compulsion de répétition» ou de «schémas». Ce sont des manières de fonctionner qui sont basées sur le développement de notre attention et de nos relations, nos croyances, nos perceptions, notre compréhension de ce qui nous arrive.

Par exemple, quelqu’un qui, dans son travail, a un syndrome de l’imposteur travaillera souvent plus fort qu’une autre personne afin de se sentir à la hauteur. Un enfant qui se sent mal aimé, ou encore qui est abandonné par l’un de ses parents pourrait pour sa part avoir un attachement insécure dans ses relations ultérieures. Répéter des schémas, des patterns, ce n’est pas un mal en soi... dans la mesure où l’on n’en souffre pas, et que cela ne fait de mal à personne.

Les problèmes commencent et peuvent devenir sérieux lorsque cela engendre de la souffrance, et cela peut s’exprimer de différentes manières.

Certains sont habités par un sentiment d’injustice, d’autres d’isolement, croyant qu’ils sont incapables d’être aimés, ou encore d’atteindre leurs objectifs de carrière.

Comment y mettre fin?

Casser le moule de ces manières d’être et de penser n’est pas nécessairement facile, mais c’est possible.

Or, comme dans les meilleures recettes, il faut rassembler tous les bons ingrédients pour assurer sa réussite.

D’abord, regarder les choses en face. Quelque chose vous fait souffrir de façon récurrente dans vos relations amoureuses ou professionnelles?

Vous avez un triste sentiment de déjà-vu? Il s’agit peut-être d’un véritable fil conducteur dans votre vie, et vous le tirez depuis un bon moment: l’identifier, c’est la première étape pour le changer.

Mais d’où part ce fil ? Personne ne se lève un bon matin en rêvant de freiner ses ambitions au travail ou de saccager ses relations amoureuses.

Certains comportements partent de loin et servaient, à l’époque, de moyens d’adaptation à des situations difficiles, voire traumatisantes. Une fois adulte, nous avons fait de notre mieux, mais le contexte a changé ; les stratégies d’autrefois sont parfois inappropriées au contexte d’aujourd’hui.

Le mot fait peur, et peut même donner le vertige: oser! Une fois la prise de conscience établie – étape cruciale sans laquelle les autres ne peuvent fonctionner –, l’heure est à l’audace, parce que changer nous paraît toujours risqué.

En solo ou avec de l’aide professionnelle, il faut prendre le risque du changement : de comportement, d’attitude, d’état d’esprit.

Changer ses perceptions

Oui, au départ, l’inconfort sera au rendez-vous, mais rarement le proverbe aura été aussi vrai, à savoir que l’on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs.

La vôtre pourrait même être délicieuse! Car les scénarios catastrophes ne sont souvent que dans la tête, et n’ont rien à voir avec la réalité.

Votre conjoint voudra-t-il rompre? Votre patron souhaitera-t-il vous licencier? Vos amis vont-ils vous tourner le dos? Ils découvriront surtout quelqu’un qui est capable de changer, de progresser, de modifier ses perceptions et ses manières d’être.

Nous n’avons que peu de contrôle sur les facteurs extérieurs, et on ne peut pas s’en remettre uniquement au destin. On cherche souvent la clé pour modifier certains patterns... alors qu’elle est à l’intérieur de nous.

On a parfois simplement besoin d’aide pour la trouver.