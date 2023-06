Voici 5 séries mettant en vedette des familles qui ne sont pas de tout repos

Toutes les familles ont leurs histoires, belles et moins belles. Certes, peu voguent sur une mer calme, mais certaines ont le don de drôlement se compliquer la vie. Comme si une existence sans remous était sans intérêt. Quoique divertissants, plusieurs clans de séries télé ne sont pas de tout repos.

Empire

Photo fournie par Imagine Television

La musique a une force rassembleuse. Or, chez les Lyon, c’est l’effet contraire qu’elle produit. Pour Lucious Lyon, magnat du hip-hop, sa maison de disques est aussi précieuse que la prunelle de ses yeux. Il doit bien choisir auquel de ses trois fils la confier tout en évitant que son ex-amoureuse obtienne sa part du gâteau. Les tensions sont fortes, les alliances se créent et se défont. Une série portée par une très solide distribution – avec Terrence Howard et Taraji P. Henson en tête – et une trame sonore fort entraînante.

> 6 saisons disponibles sur Prime Video

La famille royale

(v.o. The Royals)

Photo fournie par Lionsgate Television

Ceux et celles qui voudraient pimenter le quotidien de la famille royale devraient apprécier cette production. Au sein de cette famille où la reine n’a pas le contrôle sur sa fille fêtarde et son fils séducteur, les scandales s’accumulent. À vrai dire, c’est le chaos, alors que l’ordre et le respect des conventions devraient briller. Londres et ses habitants n’ont qu’à bien se tenir, car ce clan, dont la matriarche est Elizabeth Hurley, n’a aucune gêne à leur en faire voir de toutes les couleurs. Au diable les traditions!

> 4 saisons offertes aux abonnés de l’Extra de Tou.tv et Netflix

Sans regret

(v.o. Shameless)

Photo fournie par Showtime

Les Gallagher n’ont plus de figure maternelle et le patriarche Frank (William H. Macy) a un gros problème d’alcool. Les six frères et sœurs doivent composer tous les jours avec un quotidien qui n’a rien de reposant. Heureusement qu’il y a Fiona (Emmy Rossum), prête à prendre les choses en main. Seulement, il ne faudrait pas oublier que cette jeune femme de 20 ans a aussi des envies et qu’elle n’a pas été préparée à être mère.

> 11 saisons proposées par Netflix

Brothers & Sisters (v.f.)

Photo fournie par ABC Studios

La richesse n’achète pas tout. Les Walker le savent pertinemment. Ce ne sont pas les drames et les problèmes qui manquent depuis la mort du père de famille, décédé des suites d’une crise cardiaque. Ce triste événement vient déterrer de nombreux secrets qui auraient mieux fait de rester enfouis. Toute vérité n’est pas bonne à dire et encore moins à entendre... À noter que plusieurs visages féminins bien connus font partie des Walker, comme Sally Field, Calista Flockhart et Rachel Griffiths.

> 5 saisons sur Disney+

Six pieds sous terre

(v.o. Six Feet Under)

Photo fournie par HBO

Les morts n’ont plus de soucis, se plaît-on à dire. Même s’ils en côtoient tous les jours, les Fisher sont bien vivants, aux prises avec diverses émotions tout sauf simples à gérer. Le décès du père les force à prendre plus de responsabilités, pour le meilleur et pour le pire. Quand on est un Fisher, on a une personnalité unique et une façon de composer avec les aléas de la vie qui l’est tout autant. C’est à la fois fascinant et drainant, stimulant et dérangeant. Mais personne ne sort indemne.

> 5 saisons relayées par Crave