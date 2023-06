Rafael Nadal, toujours aussi populaire à Roland-Garros

PARIS | L’absence de Rafael Nadal s’est fait sentir à la Porte d’Auteuil pendant tout le tournoi, des qualifications à la finale.

La statue de l’Espagnol de 37 ans a été très populaire, les amateurs désirant se faire prendre en photo avec celle-ci.

Nadal, qui a été opéré la semaine dernière à la hanche gauche, a raté un premier Roland-Garros depuis 2005. Il est le roi incontesté à Paris, avec 14 triomphes, dont son dernier remonte au printemps dernier.

Si sa santé lui permet, «Rafa» aimerait effectuer une tournée d’adieu la saison prochaine.

Voir évoluer l’ogre de l'ocre dans son château fort pour une dernière fois sera certainement un événement très prisé.

Du tennis de plage pour tous

Durant les quatre derniers jours des Internationaux de France, les spectateurs ont pu se familiariser avec le beach tennis, comme ils disent à Paris. Du sable a été déversé sur le court 8, où les gens ont pu essayer cette discipline estivale. Des chaises longues étaient même à la disposition des curieux et il était possible de déguster des mocktails (cocktails sans alcool). Des terrains d’urban tennis étaient aussi présents sur le site de Roland-Garros tout au long de l’événement. Les petits comme les grands ont pu se dégourdir sur un tapis d’une dimension de 6 X 12 mètres ou de 3 X 6 mètres, en jouant avec une raquette de 21 pouces et une balle en mousse. Pas toujours facile de contrôler ses coups, surtout devant plusieurs spectateurs!

Photo Mylène Richard

On parle du Québec aux nouvelles françaises

Dans les bulletins de nouvelles en France, il est question du Québec. Les feux de forêts qui font rage dans la Belle Province font partis des manchettes, comme entendu ce dimanche matin à la radio dans la navette pour les médias entre l’hôtel et le stade Roland-Garros. Les Français sont fiers de leurs pompiers qui aideront leurs cousins. Même l’autre soir au Café Versailles, le serveur s’est informé de la situation des feux quand il a reconnu l’accent québécois.

Vaut mieux payer ses billets

Vous pensez qu’il est facile de ne pas payer son passage dans les transports en commun à Paris? Oui, en effet, il est possible de rentrer dans un tramway notamment sans scanner une carte ou un billet. Mais attention! Il y a des contrôleurs habillés en civil (on ne les remarque pas) qui circulent et qui peuvent vous demander de valider votre titre de transport à tout moment. Il faut aussi respecter les zones. Les amendes vont de 5 à 85 euros. On parle de près de 125$ canadiens... pour sauver 3$! C’est un pensez-y bien.