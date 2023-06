Repêchage de la LHJMQ: Une journée forte en émotions pour deux jumeaux sélectionnés parle Phoenix de Sherbrooke

Deux frères jumeaux ont vécu une expérience incroyable au repêchage de la LHJMQ, samedi en Estrie, alors qu’ils ont été sélectionnés par le Phoenix de Sherbrooke.

Si Louis-Alex a été réclamé en première ronde, Félix a dû patienter dans les derniers instants du repêchage avant d’entendre son nom en 14e ronde. Peu importe, le bonheur était très grand pour les deux frangins une fois le stress tombé.

«Rendu en 14e ronde alors qu’il ne restait que quelque choix et que mon frère n’était toujours pas choisi, j’ai été voir le coach de Sherbrooke (Stéphane Julien) pour lui demander s’il était possible de le sélectionner, a raconté Louis-Alex. Il m’a répondu non et j’étais un peu déçu. Avec seulement deux choix, je me disais qu’il faudrait être chanceux pour que Félix soit choisi.»

Avec la 254e sélection, le Phoenix a opté pour Félix. «Après la sélection, l’entraîneur s’est tourné vers moi et il m’a fait un sourire. C’est comme s’il voulait me dire que Sherbrooke n’avait pas choisi Félix pour me faire plaisir, mais parce qu’il le méritait.»

Moments émotifs

Les jumeaux ont vécu des moments très émotifs. «On pleurait dans les bras de l’un et de l’autre quand on m’a offert la chance de remettre le chandail et la casquette de l’équipe à mon frère. Ce fut un beau moment. Parce que l’attente a été très longue, j’ai été rejoindre mon frère dans les gradins. J’étais plus stressé de savoir s’il serait choisi ou non que d’attendre ma sélection.»

Séparés pour la première fois cette année, Louis-Alex et Félix se retrouveront-ils l’an prochain? «Sherbrooke sera en reconstruction l’an prochain et je crois en mes chances de faire l’équipe à 16 ans, mais ma place n’est pas assurée. Quant à mon frère, le plan est qu’il joue M18AAA après une saison cette année dans le midget espoir.»

Les deux frangins natifs de La Malbaie ont vécu ces beaux moments qui resteront gravés dans leur mémoire en compagnie de leurs parents et d’une quinzaine de leurs proches qui étaient dans les gradins.

Gros bond en avant

Répertorié au 41e rang du classement des meilleurs espoirs du Centre de soutien au recrutement (CSR), Louis-Alex a fait un immense bond. Il a été réclamé au 13e rang. «Ce fut un sentiment incroyable d’être le premier choix de l’équipe hôtesse, a-t-il raconté. En marchant vers la scène, j’entendais la foule crier. Quand le dernier classement est sorti, j’ai fait un saut parce que je me suis retrouvé loin, mais j’ai continué de travailler. Malgré mon classement, j’avais confiance de sortir en 1ère ronde même si la CSR ne voyait pas les choses comme moi.»

Membre de l’équipe du Québec qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux du Canada, le défenseur de 5 pi 7 po et 158 livres a aussi contribué à la victoire du Blizzard du Séminaire Saint-François au championnat national M18AAA à Saint-Hyacinthe.

«J’ai prouvé que j’étais un gagnant, a souligné le premier joueur sélectionné de la région de Québec. C’est certain que ma performance au national a aidé. Sherbrooke a adoré mon tournoi et ils ont trouvé que j’étais encore meilleur dans les moments importants. J’ai aussi eu une bonne entrevue. Je suis un défenseur qui peut contribuer aussi bien en offensive qu’en défensive. Je vais travailler fort physiquement cet été pour être prêt à mes débuts dans le junior.»

Un mentor pour le guider

Ancien capitaine des Remparts de Québec et maintenant entraîneur-adjoint avec le Blizzard, Mikaël Tam a joué un grand rôle dans la progression de Tremblay. «On a rapidement développé une bonne chimie et il m’a pris sous son aile, a-t-il expliqué. Il aimait mon jeu offensif, mais il voulait que je m’améliore en défensive, ce que j’ai réussi à faire.»