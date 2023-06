SZA se confie sur sa lutte contre l'anxiété

SZA a «peur» de la célébrité.

Dans un entretien avec le magazine ELLE, la chanteuse de «Kill Bill» a avoué qu'elle avait dû prendre du temps pour «se préparer mentalement» à son interview à cause de ses problèmes d'anxiété.

«Certaines personnes pensent que, par exemple, le fait que j'aie de l'anxiété ou que je sois timide ou que j'ai du mal avec l'estime de soi est une façade, a expliqué la star de 33 ans. Je suis juste, tout simplement, une personne. Tout le monde a des sentiments et des peurs. Pourquoi n'aurais-je pas peur d'être célèbre? Auriez-vous peur d'être célèbre? Parce que je suis célèbre, je n'ai pas le droit d'avoir peur? Je ne suis pas née célèbre. J'avais des parents calmes et normaux, d'une petite ville comme tout le monde. Et à un moment donné, je suis censé m'acclimater à tout ça?»

SZA, de son vrai nom Solána Imani Rowe, a souvent abordé son anxiété. Après les Billboard Music Awards 2021, la chanteuse a partagé plusieurs photos de l'événement et a expliqué avoir du mal à sortir sous les yeux du public. «Je déteste être dehors plus que je ne peux l'expliquer. J'ai une anxiété vraiment débilitante et je ne publie [ces photos] que parce que vous les auriez tous trouvés de toute façon. Merci à mon équipe et ma maman. Au moins je suis en vie», a-t-elle écrit.

SZA est actuellement en plein milieu de l'étape européenne de sa tournée SOS, qui a commencé en février, et se terminera à Phoenix, le 29 octobre.