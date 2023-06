Un documentaire fascinant sur le destin tragique de deux pilotes téméraires

Quarante et un an après son accident fatal, Gilles Villeneuve, véritable héros au Québec, fait encore parler de lui.

Le pilote québécois, décédé tragiquement en Formule 1 en 1982 à bord de sa Ferrari, sera non seulement le sujet d’un long-métrage biographique dont le tournage doit s’amorcer l’hiver prochain, mais aussi d’un documentaire fascinant que les abonnés de Crave pourront visionner dès lundi au Canada.

Intitulé tout simplement « Villeneuve Pironi », le documentaire se veut le récit d’une rivalité qui tournera au drame pour deux pilotes au tempérament bouillant. Deux amis devenus rivaux et obsédés par la victoire.

Si, comme nous, passionnés, vous êtes assez âgés pour avoir connu cette époque troublante, le reportage d’une durée de 90 minutes ne contiendra probablement pas de grandes révélations. Mais, peu importe, vous le dévorerez comme nous d’un bout à l’autre, tellement il est bien fait, structuré et documenté.

Les plus jeunes, eux, seront captivés par cette histoire qui, selon plusieurs observateurs, a mené à l’embardée fatale de Villeneuve lors des qualifications du Grand Prix de Belgique le 8 mai 1982.

Une consigne non respectée

Deux semaines plus tôt, le Grand Prix de Saint-Martin, disputé au circuit d’Imola en Italie, s’est déroulé dans un contexte particulier où seulement 14 pilotes ont pris le départ. Une bataille juridique avait éclaté pour savoir qui contrôlait la F1. Dès lors, une confrontation se dessinait alors entre les deux meilleures écuries du plateau, Ferrari et Renault. Entre Villeneuve, Didier Pironi, René Arnoux et Alain Prost.

Ce dernier déclare dans le documentaire que ces quatre pilotes s’étaient mis d’accord avant la course sur une stratégie à adopter pour compenser le faible taux de participation.

« Comme il y avait peu de voitures, on a décidé d’offrir un spectacle au public. En début de course, on essayait de se dépasser. Au milieu de l’épreuve, on luttait et un peu avant la fin, on ne se doublait plus. Celui qui menait, devait gagner. C’était entendu », a expliqué le quadruple champion du monde devant la caméra.

Mais après l’abandon des deux Renault, dont celle d’Arnoux au 45e tour, le duel animé entre les deux monoplaces rouges allait monopoliser l’attention. Après avoir pris la tête, Villeneuve lève le pied sur ordre de son équipe. Pironi devait faire de même.

Villeneuve était plus rapide que son coéquipier, mais il commet une erreur et met deux roues hors piste. Pas suffisamment toutefois pour causer sa perte. Pironi en profite pour le doubler. En tête, il accélère le rythme. Mais le Québécois réussit à surprendre son coéquipier pour retrouver les commandes de l’épreuve. Puis, il ralentit à nouveau en voyant son équipe brandir le panneau « Slow » aux deux pilotes Ferrari. Malgré tout, la passation des pouvoirs s’est répétée à plusieurs fois.

« Slow ne voulait pas dire de maintenir ses positions, a prétendu Pironi. Si c’était à refaire, je ferais la même chose... »

La trahison

Au dernier tour, Villeneuve se fait doubler par Pironi, qui remporte la course. À sa sortie de voiture, il ne cache pas sa frustration et dit à l’un de ses mécaniciens : « Vous avez un pilote de merde... »

« Gilles ne voulait pas se présenter sur le podium, affirme son épouse Joann. Il s’est senti profondément trahi par quelqu’un qu’il croyait son ami. »

La consigne d’équipe était stricte chez Ferrari à l’époque. On ne doublait pas un coéquipier si les deux roulaient au même rythme. En 1979, quand Jody Scheckter a confirmé son championnat à Monza, Villeneuve est resté derrière lui sans jamais tenter de le déstabiliser. Cette année-là, le Québécois avait pourtant démontré à maintes reprises qu’il était plus rapide que le pilote sud-africain.

Trois ans plus tard, à Imola, Villeneuve s’attendait au même comportement de la part de Pironi. Mais ce n’est pas arrivé.

Pironi allait être victime, à son tour, d’un terrible accident au circuit d’Hockenheim, en Allemagne, trois mois après la mort de Gilles, alors qu’il était en tête du championnat. Accident où il subira des blessures très graves qui allaient mettre un terme à sa carrière en F1.

Funeste Zolder

C’est deux semaines après l’épisode d’Imola, que le drame s’est joué lors des qualifications du Grand Prix de Belgique à Zolder.

Villeneuve constate que Pironi est plus rapide que lui. Il ressort des puits de ravitaillement, le couteau entre les dents. Il n’en reviendra jamais. Chaussée de pneus usés [il avait épuisé les deux trains de pneus neufs qui étaient à sa disposition], il tente pour une dernière fois de devancer son coéquipier sur la grille de départ.

On connaît la suite. Villeneuve aperçoît la March de Jochen Mass qui roule beaucoup moins vite que lui. L’Allemand se déporte sur la droite pour lui céder le passage, mais Villeneuve effectue la même manœuvre. Les deux monoplaces se touchent et la Ferrari est projetée dans les airs.

Les images de cette embardée sont encore terribles à voir aujourd’hui. On voit Villeneuve éjecté de son cockpit, cloué à son siège. Après avoir perdu son casque, il s’écrase, inerte, près d’une clôture de protection. C’était la fin.

Le destin funeste allait aussi frapper Pironi, qui, cinq ans plus tard, se tuait à bord d’une embarcation « offshore » en Angleterre. Sa veuve, Catherine Goux, a donné naissance, quelques mois plus tard à des jumeaux qu’elle a prénommés Didier et... Gilles. N’en voyez pas là une coïncidence.