Voici ce qu'on peut faire pour affronter le risque accru de feux de forêt

Il existe une panoplie d’actions possibles pour s’adapter au risque de feu de forêt en ces temps de crise climatique, comme de développer un produit ignifuge pour bloquer les flammes près des infrastructures ou de construire des maisons plus résilientes.

Plus de 13000 Québécois évacués. Plus de 500000 hectares partis en fumée. On a vu cette semaine l’importance de s’adapter aux incendies forestiers qui risquent d’être plus présents qu’avant. Car non, on ne pourra pas tous les éteindre, répètent les scientifiques. Le Journal a consulté plusieurs experts pour déterminer ce qu’on doit améliorer pour prévenir le risque et réduire les dégâts.

1) Protéger sa maison

Fini, le toit en bardeaux de cèdre

Si vous songez à construire une maison ou un chalet près d’une zone boisée, il existe une série de conseils à suivre, qui ne sont malheureusement pas assez connus du public, explique Glenn McGillivray de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques. «Les gens pensent qu’un feu de forêt, c’est un mur de flammes qui avance, mais ce n’est pas tout à fait ça.» En réalité, un incendie peut projeter des braises sur plusieurs kilomètres, qui vont ensuite allumer les produits inflammables là où ils atterrissent.

Par exemple, le métal, le bitume et les tuiles en argile sont à privilégier, tandis que les bardeaux de fente, le bardage en bois ou en vinyle sont à éviter, selon le guide d’Intelli-Feu.

Bye bye, les bûches adossées à la maison

Il est aussi préférable d’établir une zone tampon autour de sa maison. Les matières combustibles, comme les arbres ou les matériaux de construction qui traînent, devraient être placées à plus de 10 mètres du bâtiment. On peut dire adieu au cabanon rempli de bûches de foyer adossé directement à la maison. Le guide de la SOPFEU propose par exemple de tondre sa pelouse pour qu’elle ne dépasse pas 10 centimètres.

2) Prévenir le déclenchement

Moins de sapins, plus de feuillus

Vous avez peut-être déjà vu une vidéo d’un sapin de Noël qui prend en feu en quelques secondes. «C’est une règle assez simple: l’épinette et le sapin, ça brûle bien. Le peuplier et le bouleau, ça brûle moins bien», résume Jonathan Boucher, chercheur au Service canadien des forêts. Or, l’industrie forestière repose beaucoup sur les espèces résineuses en forêt boréale.

«À Lebel-sur-Quévillon, par exemple, on aurait pu planter des peupliers faux-trembles autour de l’usine au lieu de conifères», illustre Yves Bergeron, professeur en écologie forestière à l’UQAT et à l’UQAM.

Par ailleurs, la tendance à créer des plantations avec une seule espèce favorise les incendies, contrairement aux forêts diversifiées, ajoute Liliana Perez, professeure au département de géographie de l’Université de Montréal.

Des cartes comme pour les zones inondables

Au Canada, il n’y a pas vraiment de modèles permettant d’évaluer quelles sont les zones les plus vulnérables au feu, contrairement à ce qui existe pour les zones inondables. «C’est quelque chose qui est en train d’être bâti», explique Jonathan Boucher. Cette évaluation pourra reposer entre autres sur l’historique des feux de forêt et la configuration de la ville de façon à créer des cartes de risque.

«L’avenir repose sur un meilleur aménagement dans les zones périurbaines. C’est absolument clair», résume Olivier Lundqvist de la SOPFEU.

Respecter les interdictions de feu

«En général, 80% des incendies dans une saison, c’est dû à l’activité humaine», indique Karine Pelletier, agente à la prévention pour la SOPFEU. Parmi les brasiers qui font rage en ce moment, on compte un feu de camp mal éteint. Il est donc essentiel de bien lire les affiches et de respecter les interdictions. «On ne fait pas ça pour écœurer le monde», mais parce que le danger est réel, insiste Mme Pelletier.

Chaque printemps, la SOPFEU se heurte aussi à la résistance de propriétaires qui brûlent des branches sur leur terrain en se disant qu’ils n’ont jamais eu de problème par le passé. Or, des dizaines de feux sont ainsi déclenchés chaque année, souligne-t-elle.

3) Combattre les feux

Mieux suivre les feux à partir de l’espace

Les satellites sont nécessaires pour suivre l’évolution des feux, surtout dans un territoire immense comme celui du Canada. Le Service canadien des forêts recueille déjà des données satellitaires utilisant de l’imagerie infrarouge qui décèle la chaleur. Or, le système actuel ne récolte pas de données en fin d’après-midi, période la plus critique dans le développement des feux, explique le chercheur Jonathan Boucher.

Des experts canadiens développent donc la Mission GardeFeu, un satellite conçu spécifiquement pour le suivi des feux de forêt. Par exemple, en couplant ses données avec celles d’autres satellites, il sera possible de comparer les positions d’un incendie dans le temps afin d’en calculer la vitesse de propagation. Ces données peuvent ensuite servir à décider où envoyer les effectifs de combat et s'il faut évacuer une population.

La Mission GardeFeu devrait entrer en fonction en 2029.

Plus d’effectifs, plus d’avions-citernes

En date de mercredi, la force de frappe du Québec permettait de combattre une quarantaine de feux, alors que 150 faisaient rage, estimait alors François Legault. Et ce, même si la SOPFEU a augmenté ses effectifs de 10% depuis 2018. Lors d’une saison normale, le manque de ressources n’est pas aussi criant, notamment parce que les provinces pouvaient s’entraider, assure Karine Pelletier de la SOPFEU. Mais cette année, les feux au Québec surviennent alors que l’ouest du pays est occupé à combattre ses propres feux. Depuis quelques années, les saisons d’incendie tendent aussi à s’étirer.

Poursuivre la recherche

Les scientifiques sont loin d’avoir élucidé tous les mystères des feux de forêt et surtout, comment les combattre. Par exemple, des chercheurs ont développé un type de détecteur de fumée environ 1000 fois plus sensible que ceux de nos maisons. D’autres tentent de créer un produit ignifuge qui pourrait bloquer les flammes près des infrastructures menacées, illustre Olivier Lundqvist. D’autres veulent tester l’efficacité d’une stratégie de prévention qui consiste à faire des coupes de bois partielles pour éviter la propagation, ajoute Jonathan Boucher. Or, on sait que d’ouvrir le peuplement forestier permet au soleil d’assécher plus rapidement le terrain et donne plus d’emprise au vent. Voilà un dilemme qui doit encore être étudié.

«Il faut arrêter de penser que la recherche, c’est une dépense. Un dollar investi en adaptation, c’est des dizaines de milliers de dollars économisés plus tard en intervention», rappelle Philippe Gachon, professeur au département de géographie de l’UQAM.