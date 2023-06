William Carrier: «il y a des moments où les docteurs se trompent»

LAS VEGAS | William Carrier s’attendait à revenir au jeu uniquement l’année prochaine. Blessé à un genou le 3 mars lors d’un match contre les Devils du New Jersey au T-Mobile Arena, Carrier avait reçu un diagnostic très sombre.

Les médecins lui avaient dit qu’il s’absenterait pour plusieurs mois et qu’il pouvait faire le deuil de sa saison. Mais ils avaient oublié un aspect très important. Ils n’avaient pas mesuré la détermination et l’entêtement de l’ailier de 27 ans.

Carrier a renoué avec l’action moins de deux moins après sa sérieuse blessure. Au cinquième match du premier tour contre les Jets de Winnipeg, soit le 27 avril, il réalisait son grand retour.

«Dès le départ, je croyais ne pas revenir, a-t-il rappelé avant le début de la finale de la Coupe Stanley contre les Panthers de la Floride. Les médecins m’avaient prévenu que c’était pour être pas mal long comme absence. Je ne pensais pas revenir à temps pour les séries. Je trouvais ça difficile à encaisser. Je connaissais une bonne saison et je savais que nous avions des chances de réaliser un long parcours.»

«J’ai passé bien du temps en gymnase et j’ai réussi à revenir rapidement sur la glace. J’ai commencé à y croire, à un retour. J’ai déjoué le plan des médecins. Mon retour plus hâtif se calcule en mois, pas en semaines. Je devais revenir au jeu juste pour le début de la prochaine saison. On m’avait parlé d’une blessure réellement à long terme.»

«Mais je suis heureux. Il y a des moments où les docteurs se trompent. Quand c’est dans le bon sens, tu ne dis rien!»

Un don

Utilisé au sein du même quatrième trio chez les Golden Knights, Keegan Kolesar n’a pas sursauté en apprenant le retour de Carrier au sein de la formation.

«Je n’étais pas surpris de le revoir, a dit Kolesar. Il a le don de battre les pronostics des médecins. Je savais qu’il ferait absolument tout pour revenir au jeu. Nous avons joué les quatre premiers matchs du premier tour sans lui, mais nous étions tellement heureux de le retrouver pour la cinquième rencontre contre les Jets.»

Devant un micro, Carrier promet qu’il a chassé la douleur.

«Je me sens bien avec mon genou. En finale de la Coupe Stanley, tous les gars jouent avec des blessures. On ne se le cachera pas. Ça brasse en séries. Il y a des bobos qui ne veulent juste pas guérir.»

Une adaptation

Le numéro 28 des Knights n’a pas juste offert une présence physique à Bruce Cassidy et à son équipe. En 17 matchs depuis le début des séries, il a récolté six points (2 buts, 4 passes) et il a distribué 48 mises en échec.

Il a toutefois reconnu qu’il a eu besoin de temps avant de retrouver son rythme. Avant de se blesser au mois de mars, il connaissait sa meilleure saison dans la LNH avec 16 buts et 25 points.

«J’avais hâte de revenir à mon niveau, a-t-il souligné. Quand tu es jeune, tu peux te mentir en te disant que ça reviendra immédiatement. Mais je m’attendais à avoir besoin de temps. Je me laissais quelques matchs avant de me juger. Je ne voulais pas faire mal à mon équipe. Je savais que je pouvais contribuer physiquement, c’est facile pour moi, mais je voulais aussi inscrire mon nom sur la feuille de pointage. J’ai connu de bons matchs offensifs contre les Stars en finale de l’Ouest.»

«Will est génial, a renchéri Kolesar. J’aime beaucoup jouer avec lui. Je me retrouve au sein de son trio depuis trois ans maintenant. Je connais ses tendances. Je sais ce qu’il fera avec la rondelle et nous avons des mentalités semblables. Il est un joueur important pour nous en séries.»

Le souvenir de 2018

À titre de l’un des six membres originaux des Golden Knights, Carrier a encore sur le cœur l’élimination en cinq matchs en finale contre les Capitals de Washington en 2018.

«C’était difficile à vivre, a-t-il mentionné. Tu penses pouvoir la gagner. Tu deviens tellement proche. Les gens se souviennent des Golden Knights en finale puisque nous étions une équipe d’expansion. Mais souvent après dix ans, tu ne peux pas identifier les équipes finalistes. On se rend souvent loin depuis six ans. On tourne autour, mais on veut maintenant gagner.»

À 3-1 dans cette finale face aux Panthers, Carrier et les Knights sont maintenant à une petite victoire de la gagner, cette fameuse coupe.