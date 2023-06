Athlétisme: Un exploit rare pour un coureur québécois qui défie les statistiques et établi un record personnel huit ans plus tard

Comme le bon vin, l’Olympien Charles Philibert-Thiboutot s'améliore avec les années.

Huit ans après avoir signé sa meilleure performance en carrière dans une épreuve de la Diamond League à Monaco, Philibert-Thiboutot a battu sa marque sur 1500m, samedi dernier, à Montesson en banlieue de Paris. Son chrono de 3 min 33 s 54 lui procure son standard pour le championnat mondial qui se déroulera du 19 au 27 août à Budapest en Hongrie. Le standard exigé par World Athletics est de 3 min 34 s 20.

«Au plus haut niveau, ça n’arrive pratiquement jamais de battre ton record personnel huit ans plus tard, a expliqué son entraîneur Félix-Antoine Lapointe. Tu ne bats pas ton record personnel passé l’âge de 30 ans. Charles a déjoué les statistiques.»

L'espoir toujours bien vivant

Joint à Paris après deux séances d’entraînement à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), l’Olympien des Jeux de Rio en 2016 assure qu’il n’avait jamais perdu espoir.

«J’aurais arrêté il y a longtemps si j’avais pensé que ce n’était pas possible de battre mon record personnel, a-t-il affirmé. Il y a eu des années difficiles (2017, 2018 et 2019) où j’ai eu des doutes parce que j’ai souffert de blessures importantes, mais les indicateurs des deux dernières années démontraient que je pouvais le faire. Les conditions ne s’alignaient pas et ça créait de la frustration. Je suis soulagé d’avoir pu démontrer mon niveau.»

Philibert-Thiboutot flottait sur un nuage en croisant le fil d’arrivée. «J’étais envahi par tellement de joie et je ne me souviens d’avoir été aussi heureux après une course, a-t-il exprimé. Cette performance démontre que ça valait le coup de vivre ces années pas parfaites et efface toutes les déceptions. C’est pourquoi le sport est si beau.»

Philibert-Thiboutot convient que les statistiques ne laissaient pas présager un tel dénouement. «C’est plutôt rare à mon âge de réussir une marque personnelle. Les coureurs de mon âge changent d’épreuve, prennent leur retraite ou sont sur leur déclin. Dans mon cas, j’ai réussi des marques personnelles sur 1000m, 5000m, 10 000m et au mile au cours des deux dernières années. Tout pointait que j’étais meilleur qu’avant et ça fait du bien de valider le tout. Je suis dans une meilleure forme qu’en 2015 lorsque j’avais réussi mon record de 3 min 34 s 23.»

Standard pour le championnat mondial

Avec son standard en poches, Philibert-Thiboutot pourra maintenant se concentrer sur sa préparation pour les nationaux et le mondial au lieu d’enchaîner les courses. «Je vais courir dimanche prochain à Nancy avant de rentrer à Québec pour quatre semaines d’entraînement intensif afin d’arriver fin prêt aux nationaux à la fin juillet en Colombie-Britannique. L’objectif est d’atteindre la finale du mondiale que j’avais raté de peu l’an dernier.»

Si certains émettaient des doutes sur ses chances de connaître de nouveau du succès sur 1500m et envisageaient qu'il se tourne vers le 5000m, Philibert-Thiboutot n’a pas l’intention de changer d’épreuve.

«Je vais peut être faire quelques 5000m, mais c’est clair que mon épreuve de prédilection pour le mondial et les Jeux de Paris en 2024 est le 1500m.»