Berlusconi a redonné vie à cette équipe légendaire

Silvio Beslusconi a été politicien et homme d'affaires, mais il a aussi joué un rôle dans le monde sportif italien.

C’est comme propriétaire de l’AC Milan qu’il a laissé sa marque dans le monde du foot.

Milanais d’origine, Berlusconi vient à la rescousse de son club de cœur en l’achetant en 1986, ce qui permettait de sortir le club de difficultés financières importantes.

Il aura finalement vu aux destinées du club mythique pendant 31 ans, soit jusqu’à ce qu’il le vende, en 2017.

Succès

Pendant le règne de Berlusconi comme propriétaire, l’AC Milan a connu énormément de succès en remportant 29 trophées.

L’équipe a remporté cinq Supercoupes d’Europe (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) et huit championnats d’Italie (1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011).

Et surtout, l’AC a mis la main sur cinq titres de la Ligue des champions (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) en plus d’être finaliste à trois reprises.

Par des investissements importants, Berlusconi a donc accompli sa mission qui était de transformer le club de sa jeunesse en une institution de calibre mondial.

Tristesse

L’AC Milan a évidemment réagi au décès de Berlusconi en publiant un communiqué.

«Profondément attristé, l’AC Milan pleure le décès de l’inoubliable Silvio Berlusconi [...]. Demain, nous rêverons de nouvelles ambitions, nous nous lancerons de nouveaux défis et partirons conquérir de nouvelles victoires qui représenteront le bon, le fort et le vrai ancrés en nous tous qui avons partagé cette aventure avant de lier et de consacrer nos vies à un rêve appelé Milan. Merci monsieur le président. Toujours avec nous.»

Cela dit, l’AC Milan n’a pas été la seule propriété sportive de Berlusconi puisque plus récemment, il a acquis par sa société Finivest en 2018 la Societa Sportiva Monza 1912, un club de Série C (3e division) qui a changé de nom pour AC Monza en 2019.

Il a aussi redonné du lustre à cette équipe qui évolue maintenant en Série (1re division).

Par contre, il a été au centre d’une controverse, en décembre dernier. Lors du souper de Noël de l’équipe, il a pris la parole pour féliciter les joueurs et leur a aussi promis «un autobus rempli de prostituées» s’ils parvenaient à défaire une équipe de premier plan.