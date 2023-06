Concernant le choix de l’avortement

Je lis toujours vos chroniques et je vous félicite pour vos réponses. Elles sont respectueuses des gens qui expriment leurs opinions, tout en étant argumentées quand vous êtes d’un avis différent.

Au cours des dernières semaines, des femmes vous ont écrit concernant des expériences douloureuses à la suite de grossesses non désirées quand elles étaient jeunes. Le sujet est malheureusement encore d’actualité en 2023. En effet, selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Québec, près de 50 % de toutes les grossesses au Canada sont imprévues. Ces personnes doivent alors faire un choix qui peut s’avérer difficile, d’autant plus qu’elles doivent le faire assez rapidement.

Force est de constater que nous avons fait preuve de naïveté en croyant que les droits des femmes en matière de libre choix étaient acquis. Nous sommes témoins d’un triste retour en arrière chez nos voisins du sud et il ne faut pas s’imaginer que de tels mouvements ne nous atteindront jamais.

Nous avons le privilège d’avoir ici au Québec trois groupes communautaires dont l’action est basée sur la philosophie du libre choix. Ils peuvent apporter du soutien aux jeunes filles, aux femmes et à leurs proches. Leurs services sont confidentiels et gratuits. On peut y obtenir de l’écoute et de l’information par téléphone, par courriel et par clavardage. Il est possible d’y passer sans frais un test de grossesse. Ces organismes agissent aussi en mode préventif en offrant notamment des séances de sensibilisation dans les écoles.

Il faut préciser que d’autres groupes s’annoncent aussi pour dispenser de l’aide en cas de grossesses imprévues, mais ils ne précisent pas leurs orientations. Or, quand on s’y présente, l’offre de service devient claire et elle est manifestement antichoix. Les femmes concernées et leurs proches pourront certainement prendre une décision mieux éclairée en s’adressant à l’un des trois organismes auxquels je les réfère.

Rita Baillargeon, Sherbrooke

Merci de m’avoir donné les trois références pro-choix qui suivent :

