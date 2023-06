Crimes sexuels: un ex-coach de soccer de la Rive-Sud aurait ciblé une ado de 16 ans

Un ex-entraîneur de soccer de la Rive-Sud qui aurait ciblé une ado de 16 ans impliquée auprès de son club espérait obtenir des photos d’elle nue, a affirmé cette dernière, en relatant les échanges «bizarres» qu’ils avaient eus en ligne.

«Il m’a envoyé le lien d’une chanson qui disait “boom boom, je te veux dans ma chambre”, puis plus tard une photo de lui assis sur un lit blanc, on voyait qu’il était tout nu. Il m’a ensuite demandé de lui en envoyer une, pour “faire une folie”», avait expliqué la victime alléguée de Gustavo Echevarria Perez, dans une déclaration présentée à la cour ce lundi.

Assis dans la salle d’audience du palais de justice de Montréal, l’accusé de 56 ans est resté impassible face à ces déclarations qui remontent à l’été 2020, alors qu’il était directeur technique pour l’Arsenal de Chambly.

À l’époque, l’ex-joueur de l’Impact [1994-1995] était déjà connu pour être très «amical». Il avait d’ailleurs déjà envoyé à des filles une photo de lui avec comme seul haut un dossard d’entraînement.

Michaël Nguyen / JdeM

Inapproprié

Echevarria Perez aurait ensuite ciblé l’adolescente de 16 ans, qu’il connaissait depuis quelques années, en lui envoyant des messages parlant de soccer. Mais rapidement, il serait tombé dans les commentaires sur son physique.

«Ce n’était pas des choses appropriées», avait dit l’ado.

Le coach déchu aurait toutefois continué en lui envoyant un vidéoclip du groupe de musique Vengaboys, dont les paroles peuvent être interprétées de façon sexuelle. Il lui aurait ensuite envoyé une photo de lui nu.

«Si t’en veux d’autres, il faudra que tu demandes», aurait dit Echevarria Perez.

Pas de chance pour lui, la plaignante ne désirait pas en voir plus. Et plutôt que d’effacer les messages comme il le lui avait demandé, elle les a plutôt montrés à la police, qui n’a pas mis de temps avant d’arrêter Echevarria Perez afin de l’accuser de leurre et d’avoir envoyé du matériel sexuellement explicite à une mineure.

Il a toutefois plaidé non coupable, si bien qu’il subit cette semaine son procès criminel.

Depuis son arrestation, il a démissionné de l’Arsenal de Chambly.