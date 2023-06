Drainville, les CSS et le royaume du «ferme ta gueule»

Lors de son arrivée au ministère de l’Éducation, Jean-François Roberge nous lançait son slogan: «On va en faire, des changements, mais ça va déranger, je vous le garantis. Plus tu arranges, plus ça dérange!»

L’ex-enseignant laissait alors l’approche pédagogique pour embrasser un discours démagogique. Pour le ministre, la résistance aux changements allait être proportionnelle à la qualité de ses initiatives.

Contre vents et marées, il s’est obstiné à multiplier les maternelles 4 ans. Malgré l’opposition constructive à son fourre-tout sur la gouvernance scolaire, il a adopté son projet de loi sous bâillon.

Selon le dictionnaire Roberge, on peut affirmer qu’il fut l’auteur d’un chef-d’œuvre.

La résistance

C’est au tour de Bernard Drainville de tenter de nous convaincre qu’il a la science infuse.

S’il vous prend l’envie d’échanger avec lui, il a, tout comme son confrère, son slogan: ceux qui s’opposent à mes idées sont résistants au changement.

Fin de la discussion.

Le problème avec cet argumentaire fallacieux, c’est qu’il est possible de l’utiliser contre le ministre.

Monsieur Drainville, est-il possible d’actualiser la Politique d’évaluation des apprentissages? Vous pouvez couper les subventions au privé?

Top-down

Je ne vois pas beaucoup de résistance à l’idée de créer un Institut national d’excellence en éducation (INEE) ni à celle de se doter de tableaux de bord avec des données en temps réel.

Toutefois, même parmi ceux qui sont pour ces initiatives, il règne un consensus: l’INEE doit être indépendant et les informations doivent être disponibles au public en toute transparence. Les données devront servir à adopter de meilleures politiques, de meilleurs programmes et de meilleurs modèles d’intervention. Elles ne doivent pas servir à institutionnaliser la microgestion ministérielle.

Jean-François Roberge promettait une décentralisation du pouvoir. Il nous a cassé les oreilles avec son principe de subsidiarité. On attend encore.

L’actuel ministre de l’Éducation nous propose l’inverse. Il veut plus de pouvoir. D’ailleurs, dans son projet de loi, c’est le seul élément qui réussit à faire l’unanimité... contre lui.

Il devrait écouter les sages paroles d’un amant du changement, un certain Bernard Drainville, qui disait en 2011: «Tous les services publics gagnent en efficacité quand on donne plus de pouvoirs aux décideurs sur le terrain.»

La bonne direction

Actuellement, le seul membre autorisé à parler publiquement autour de la table du conseil d’administration d’un CSS est le DG.

Avec sa réforme, le ministre aura maintenant le contrôle du siège éjectable des DG, juste au cas où un CSS ose se détacher de LA vision du gouvernement. Dans ce contexte, on peut penser que des CSS voudront serrer la vis à ceux qui parlent trop.

On a déjà pu constater l’effet Drainville en voyant la récente campagne de peur orchestrée par un CSS qui interdit à ses employés de parler aux journalistes.

Churchill disait qu’il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction.

Il semble que la direction préconisée soit celle du royaume ferme ta gueule.