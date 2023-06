Feux de forêt : nos gouvernements ne nous méritent pas

Les feux de forêt continuent de ravager le territoire canadien. Dans toute cette fumée, on peut pourtant percevoir une mince lueur d’espoir.

Cette lueur d’espoir, ce sont tous les gens qui aident les autres dans ces circonstances difficiles qui la maintiennent allumée. Comme ils le peuvent...

Je pense aux personnes qui prêtent main-forte aux personnes déportées à cause de la fumée, aux cantinières qui préparent de la nourriture, aux chauffeurs de bus qui aident la population à se déplacer et tous les autres.

À tous ces pompiers, pilotes d’avion, et aux divers spécialistes qui gèrent sur le terrain.

À ces parents qui ravalent leur peur à eux pour rassurer leurs enfants au sujet des ravages que ces feux pourraient continuer de causer.

On a pu le voir dans plusieurs situations, comme la crise du verglas de 1998, notre population est capable de faire preuve d’héroïsme et de résilience dans des situations de crises.

Pourtant, nos dirigeants se reposent beaucoup trop sur ces belles facultés de notre population.

Nous méritons des gouvernements qui nous protègent mieux.

Prévenir pour mieux protéger

Que ces feux de forêt aient un lien avec les changements climatiques ou non, que l’on fasse face à de grands défis en lien avec l’environnement dans un avenir rapproché ou non, nous méritons des gouvernements qui, par le biais de mesures préventives, font tout ce qu’il est possible de faire pour nous éviter le pire.

François Legault parlait cette semaine de « [...] la nécessité d’investir dans ce qu’on appelle l’adaptation aux changements climatiques ».

Et si nos gouvernements avaient investi bien avant dans cette dite « adaptation », aurions-nous aujourd’hui un portait différent de notre futur ?

C’est la moindre des choses qu’une population valeureuse comme la nôtre soit soutenue par des gouvernements forts qui font tout en leur pouvoir pour nous assurer l’avenir le plus radieux possible sur cette planète.