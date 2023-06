Finale de la Coupe Stanley: du hockey de ruelle!

La finale de la coupe Stanley vous emballe-t-elle? Pas du tout en ce qui me concerne. Et ça n’a rien à voir avec le fait que le série oppose des équipes du Sun Belt américain. Non, c’est que j’ai l’impression de revoir du hockey de l’avant-lock-out de 2005. Du hockey où tous les coups sont permis, du hockey de ruelle!

On est loin des finales ayant impliqué les Blackhawks de Chicago, les Penguins de Pittsburgh et le Lightning de Tampa Bay pendant la décennie des années 2010 et les trois dernières années.

Tant mieux pour ceux aiment ça.

Mais le hockey que nous présente les Panthers de la Floride et, par la force des choses les Golden Knights de Vegas, n’est pas digne du grand spectacle de fin d’année de la Ligue nationale.

Coups de bâton, chamaillages lors des arrêts de jeu, intrusions dans la zone des gardiens, on dirait du roller-derby.

Les chamaillages sont nombreux pendant les arrêts de jeu. On encore à la fin des matchs comme cette escarmouche entre Matthew Tkachuk et Alex Pietrangelo survenue à l’issue de la quatrième rencontre.

La testostérone a beau être au plafond à ce stade de la saison, les joueurs n’ont pas à se comporter tels des gladiateurs dans un cirque romain.

Ceux que l’on voit dans les rituels d’avant-match à Vegas suffisent et encore.

Je suis peut-être vieux jeu, mais la LNH fait WWE à cet égard.

Ce n’est pas avec ce genre de spectacle qu’elle va se débarrasser de son étiquette de ligue violente.

Le hockey est déjà un sport assez dur comme ça sans s’associer à cette image.

Tkachuk va trop loin

Passons à Keith Tkachuk.

Pas de doute que l’on parle d’un excellent joueur. Malheureusement, il a le défaut de ses qualités.

Tout le monde convient que tout joueur de hockey doit être combatif, voire un tantinet agressif, pour survivre dans cette jungle. Mais Tkachuk a dépassé les bornes tellement souvent en finale qu’il est marqué au fer rouge.

À force de courir après tout le monde, il est devenu lui-même une cible. Dommage pour les Panthers qui ont besoin davantage de son talent d’hockeyeur. La question n’est pas de dénaturer son jeu, mais il devrait observer un juste milieu.

Bobrovsky à court de miracles

Les Panthers affrontent une équipe qui leur est supérieure, ce qui ne m’a pourtant pas empêché de prédire qu’ils l’emporteraient en six matchs.

Pourquoi?

Parce que Sergei Bobrovsky marchait sur les eaux. Or, le vétéran n’est plus celui qui a permis aux siens, au cours des trois premières rondes, de venir à bout des Bruins et d’avoir le dessus sur les Leafs et les Hurricanes.

Les siens ont pour leur part fait fausse route en pensant qu’ils intimideraient les Golden Knights. L’intimidation, ça n’a marché qu’au temps des Broad Street Bullies.

Ça fait 48 ans.

Comme le disait Yogi Berra, ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. N’empêche, les Golden Knights devraient donner le coup de grâce mardi soir devant leurs partisans.

Je ne sais pas si les Golden Knights ont prévu célébrer l’événement en présentant un show spécial. Mais si c’est le cas, je vais changer de poste.

En terminant, je souhaite de tout cœur le trophée Conn Smythe à Jonathan Marchessault. Voilà un joueur agressif juste ce qu’il faut qui a fait tomber l’un après l’autre les préjugés des recruteurs de la Ligue nationale qui ne le croyaient pas capable de jouer dans la grande ligue.

Les gens de Québec peuvent être fiers de lui.