Justin Trudeau: dans les dents!

Voilà, c’est fait. Justin Trudeau a frappé un mur.

David Johnston, le « rapporteur spécial » qu’il avait nommé pour étouffer le scandale de l’ingérence chinoise, a été obligé de démissionner sous la pression populaire.

Les gens ont dit : « Assez, c’est assez ! Vous nous prenez pour qui ? Des imbéciles ? Vous croyez qu’on ne voit pas à travers votre jeu ? Qu’on ne sait pas que vous avez utilisé un ami personnel comme gilet pare-balles ? Comme bouclier ? Cessez de nous prendre pour des cons ! »

UN MAGICIEN SUR LE RETOUR

Quand j’étais jeune, il arrivait que mon père nous emmène, ma sœur, ma mère et moi, bruncher dans le restaurant d’un hôtel situé près de l’aéroport de Dorval.

Pendant que les adultes se servaient au buffet (mon père adorait les buffets), un magicien sur le retour qui avait connu de belles années, mais qui était maintenant rendu à faire des tours de cartes dans des restos d’hôtels, amusait les enfants.

Il sortait des 25 cennes de nos oreilles, devinait la carte qu’on avait choisie « au hasard » dans un paquet, etc.

Des tours archi connus qui datent de l’époque de Mathusalem.

Le bonhomme était censé nous émerveiller, mais il nous faisait plutôt rigoler. Car on devinait toujours ses trucs.

On voyait la carte cachée dans sa manche, la pièce de monnaie dissimulée dans le creux de sa main, etc.

Eh bien, ce magicien sur le retour, c’est Justin Trudeau.

Il pense nous enfirouaper avec son chapeau à double fond, sa cape mangée par les mites et sa baguette en plastique achetée chez Dollarama, mais plus personne ne tombe dans le panneau.

Ses vieux trucs, on les connaît par cœur.

Il fut un temps où ses sourires Pepsodent, ses discours creux et ses chaussettes de Star Wars nous faisaient craquer, mais c’était il y a un siècle.

La magie n’opère plus.

Même à l’international, où il passait pour un demi-dieu, les diplomates roulent des yeux et étouffent un bâillement lorsqu’ils entendent le nom de Justin Trudeau.

« Ah oui ? Celui qui parle et qui parle, mais n’agit jamais ? Celui qui fait de beaux discours sur la nécessité de protéger l’environnement mais qui donne des milliards de dollars à l’industrie pétrolière ? »

Le nom de Justin Trudeau était une formule magique qui ouvrait toutes les portes.

C’est rendu un « punch-line ».

« C’était une fois Justin Trudeau... »

Comme un « beau Brummel » des années 60 qui s’entête à jouer le chanteur de charme, mais qui fait rigoler tout le monde avec ses vieilles rengaines.

« Ohhhhh, Ninon, que je t’aiiiiiiime ma Ninon ! »

Vous aimez ses chansons ? Venez le voir vendredi prochain, il chantera à la Résidence Les Pissenlits à Repentigny ! Accompagné par Réjean, le roi de l’orgue !

QUEL MÉPRIS...

« Je vais nommer un ami personnel, et c’est lui qui va juger si oui ou non on a besoin d’une commission d’enquête publique ! »

Non, mais vraiment...

Justin pensait que ça allait fonctionner ? Qu’il allait réussir à berner tout le monde avec ce vieux truc poussiéreux ?

Quel mépris...

« Papa, papa, j’ai vu le lapin caché dans le fond du chapeau du monsieur !

— Arrête, Richard, et viens prendre une portion de saucisses, elles sont bonnes ! »