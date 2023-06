La mairesse de Brossard demande des comptes à la GRC sur les présumés «postes de police» chinois

La mairesse de Brossard s’impatiente et demande des comptes à la police sur l’enquête en cours concernant les présumés «postes de police» chinois, dirigés par une conseillère de sa ville qui siège toujours au conseil municipal.

«L’idée qu’on ait confirmé l’existence des deux “postes de police” et que ça ne suive pas avec d’autres clarifications sur le rôle qu’a joué Mme Xixi Li, c’est malaisant pour nous. Elle est présentement conseillère municipale à la Ville de Brossard. On ne peut pas juste faire semblant et continuer comme si de rien n’était. On veut savoir ce qui en est», a affirmé la mairesse Doreen Assaad en entretien avec notre Bureau d’enquête.

«Il y a des allégations majeures et graves. Il y a énormément d’inconfort dans le monde municipal présentement. Je ne sais pas de quelle façon ça va se conclure, mais c’est une période difficile à vivre», a aussi indiqué l’élue qui affirme ne pas avoir de retour d’appel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans ce dossier.

«Silence de criquets»

Le mois dernier, nous rapportions dans nos pages que les policiers de la GRC avaient mené des «activités de perturbation» dans les présumés «postes de police» chinois au pays, notamment ceux situés à Montréal et à Brossard.

Le Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, tous deux dirigés par la conseillère municipale de Brossard Xixi Li, font l’objet d’une enquête policière de la GRC parce qu’ils sont soupçonnés d’intimider des membres de la diaspora chinoise pour le compte du Parti communiste chinois.

Une «demande de clarification» quant à l’enquête de la GRC a été envoyée par Brossard dans une lettre officielle le 9 mai dernier au ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino. Le cabinet du ministre a promis à la mairesse un retour de la GRC, mais l’appel n’est jamais venu, affirme Doreen Assaad.

«Quand les articles sont sortis [sur les présumés “postes de police” au Québec], pour nous [à Brossard], ça a juste amené un malaise connu, un genre de silence de criquets. C’est sûr que moi j’ai partagé toutes les informations que j’avais avec les instances responsables par rapport à ce j’ai observé durant les deux dernières campagnes municipales», affirme la mairesse.

Équipe spéciale dédiée

De son côté, la Gendarmerie royale du Canada affirme que son enquête est toujours bien active et qu’elle progresse bien.

«On a dédié une équipe d’enquête de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale qui se consacre exclusivement à ce projet d’enquête là. Les signalements continuent de rentrer. Les témoignages aussi», détaille le sergent Charles Poirier.

La GRC fait d’ailleurs un autre appel au public afin de recueillir d’autres témoignages de victimes des présumés «postes de police» et dit avoir augmenté son nombre d’interprètes en mandarin pour faciliter les communications.

► La GRC a mis sur pied une ligne téléphonique dédiée uniquement à cette enquête afin d’amasser le plus d’information possible du public: (514) 939-8301.

► Vous avez de l’information sur des sujets qui touchent la sécurité nationale? Contactez notre journaliste en toute confidentialité au sarah-maude.lefebvre@quebecormedia.com.