Le mauvais choix de Tkachuk

Matthew Tkachuk a tout fait pour mener les Panthers de la Floride.

Rien ne lui a échappé.

Des buts importants, la passion d’écraser l’adversaire coincé dans les câbles. Une véritable peste pour semer la confusion chez les Bruins, puis chez les Maple Leafs (un mandat qui ne lui a pas demandé un surplus de travail), puis chez les Hurricanes (une formation démunie au niveau des ressources).

Mais, les Golden Knights de Vegas ne sont pas intimidés du tout par l’ailier des Panthers. Oh, il y a eu ce dénouement spectaculaire lors du troisième match, mais Bruce Cassidy et sa troupe ont rapidement apporté les correctifs qui s’imposaient.

Qui vit par l’épée risque de s’effondrer par l’épée.

Limité physiquement par les blessures, Tkachuk goûte à sa propre médecine.

Les Golden Knights ne ratent jamais une occasion en rappelant à leurs rivaux, particulièrement à Tkachuk, qu’il n’y a qu’un seul shérif en ville. Il pratique son métier dans plusieurs villes de la Ligue nationale... surtout dans l’État du Nevada, particulièrement à Las Vegas.

Habituellement, quand Tkachuk est sur la patinoire, on doit garder la tête haute. Maintenant, c’est Tkachuk qui doit surveiller ses arrières. Quand ce n’est pas Keegan Kolesar, c’est un autre joueur des Golden Knights qui se manifestera.

Équipe mieux nantie

Les Golden Knights ne sont plus qu’à une seule victoire d’une balade historique dans le spectaculaire centre-ville de Las Vegas. Ils ont clairement démontré qu’ils étaient une équipe mieux nantie, mieux rodée, une équipe possédant l’arsenal pour affronter l’ennemi au style basé en grande partie sur l’intimidation, la mise en échec et même avec un gardien aussi spectaculaire que Sergei Bobrovsky.

Les joueurs des Golden Knights sont imposants physiquement, un atout qu’ils utilisent intelligemment. Ils plaquent à un moment stratégique, ils sont coriaces dans toutes les facettes du jeu et ils n’ont aucun souci à dicter le tempo du match tellement ils excellent dans l’art de maîtriser la rondelle.

On dit souvent que, pendant les séries éliminatoires, les équipes, après une défaite, cherchent à mettre la table en prévision du prochain match.

Tkachuk, Sam Bennett et leurs coéquipiers ont voulu laisser un message, samedi soir. Ils ont la ferme intention de se battre avec l’énergie du désespoir.

Faut-il s’en étonner ?

Pas du tout. Cette équipe a démontré tellement de passion jusqu’à maintenant, qu’il faut prévoir une sévère réplique. Mais cette fois-ci, l’adversaire est redoutable.

Croyez-vous que les Golden Knights ont quitté la Floride s’inquiétant de la réaction des Panthers, après le quatrième match de la série ?

Au contraire.

C’est pour cette raison que je m’explique difficilement la réaction de Tkachuk et son groupe. L’intimidation ne cause aucun souci aux Golden Knights parce que, justement, ils se plaisent dans un match où l’aspect physique joue un rôle stratégique.

Si Tkachuk est mal en point comme on semble le suggérer, les Panthers n’ont qu’un espoir : Bobrovsky. Encore faut-il qu’il gagne son duel contre son rival Hill, qui a été tout aussi efficace.

L’intimidation, ce n’est sûrement pas la solution.

Dans le calepin

Très intéressants les propos tenus par Patrick Roy au collègue de NHL News, Dave Stubbs, alors qu’il reconnaît que son passage à Denver a laissé des traces. Il est clair que les directeurs généraux de la Ligue nationale sont plutôt « frileux » dans ce dossier.

Même le Canadien a passé son tour quand l’ex-gardien était disponible...

Importante déclaration du groupe qui vient de se retirer de la course pour l’achat des Sénateurs.

On blâme la lenteur des discussions, et on s’est empressé d’ajouter que la clause indiquant que les acheteurs devront garantir que l’équipe ne déménagera pas est un pur mensonge.

Si des investisseurs déposent un chèque de près de 1 milliard $ sur la table, ne devraient-ils pas disposer de certaines conditions, c’est-à-dire un retour sur investissement ?

Si les partisans des Sénateurs ne répondent pas aux attentes, les propriétaires ne sont-ils pas en droit de trouver un endroit assurant une rentabilité immédiate...

Quel est le plan de Kekäläinen ?

Photo d'archives, AFP

Se pourrait-il que Jarmo Kekäläinen tente d’obtenir le Russe Matveï Mitchkov ?

Le directeur général des Blue Jackets de Columbus vient de faire l’acquisition de deux défenseurs : Ivan Provorov et Damon Severson. Ils misent maintenant sur trois défenseurs expérimentés avec le retour au jeu de Zack Werenski.

Keläläinen n’a pas caché que les décisions prises au cours des derniers jours lui permettront d’analyser bien des scénarios, notamment la possibilité d’attendre trois ans avant l’arrivée de Mitchkov en Amérique du Nord. Les Blues Jackets choisiront au 3e rang dans deux semaines.

Le choix du Canadien ?

Si jamais ils se prévalaient de leur choix, ou si jamais ils optaient pour un scénario impliquant une transaction, pourraient-ils s’intéresser au choix numéro cinq du Canadien ?

Voilà un dossier qu’il faudra surveiller de très près d’ici la séance de repêchage des joueurs amateurs...

Où aboutira le gardien Carter Hart ?

Daniel Brière est à l’écoute...