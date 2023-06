Les partis d’oppositions joignent leurs voix aux manifestants

À l’instar des citoyens ayant manifesté samedi dernier, les partis d’opposition réclament la transformation de l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain, une possibilité qui soulève peu d’enthousiasme de la part du gouvernement.

Invitée par notre Bureau parlementaire à répondre à la soixantaine de citoyens qui se sont rassemblés le weekend dernier près de la sortie du boulevard François-de Laval, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, s’est faite avare de commentaires.

« Le ministère analyse diverses avenues », s’est limité à dire son directeur des communications, Maxime Roy.

Pendant la campagne électorale, alors qu’un 3e lien autoroutier débouchant sur l’autoroute Dufferin-Montmorency était toujours dans les cartons, le parti de François Legault ne s’était pas prononcé clairement sur une éventuelle requalification en boulevard urbain.

« La CAQ s’engage à travailler sur l’amélioration de l’aménagement du secteur de l’autoroute Dufferin-Montmorency jusqu’au secteur d’Estimauville », pouvait-on lire dans la plateforme électorale régionale caquiste.

Radar photo

Depuis l’élection, le gouvernement a surtout misé sur l’ajout d’un radar photo en amont du boulevard François-de-Laval. La mise en service de cet appareil, le 3 février dernier, faisait suite à une analyse menée après l'accident qui a fauché la vie de quatre personnes, dont deux enfants, en septembre 2021. Depuis son installation, plus de 22 000 contraventions pour excès de vitesse ont été distribuées. La vitesse a également diminué de 5 à 11 % dans le secteur, selon le ministère des Transports.

Il s'agit d'un geste « qui a déjà fait ses preuves », a réitéré, lundi, Mona Lechasseur, attachée de presse du ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, qui est en vacances.

Mais pour le solidaire Etienne Grandmont, le fait qu’il s’agit maintenant d’une des « trappes à tickets » les plus lucratives du Québec ne règle en rien les enjeux de vitesse et de sécurité. « On risque encore d'avoir des accidents », craint le député.

Phase IV

Québec solidaire et les autres partis d’opposition ajoutent aussi leur voix à ceux qui ont manifesté leur impatience, samedi dernier, en ce qui a trait à une éventuelle phase IV de la promenade Samuel-de-Champlain, dans l’est du littoral.

« On a une opportunité de corriger une erreur historique », insiste le député de Taschereau.

« La phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain vers Beauport doit commencer sans délai. La Ville de Québec souhaite un réaménagement de l’autoroute Dufferin-Montmorency, mais la CAQ reste muette », a déploré de son côté le porte-parole pour la Capitale-Nationale et chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay.

« La phase 4 de la Promenade Samuel-de-Champlain doit être relancée, et elle doit s’accompagner de la requalification de l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain », a commenté, pour sa part, le porte-parole péquiste en matière de Transports, Joël Arseneau.

À ce sujet, « nous nous sommes engagés à terminer les travaux de la phase 3 en 2023 et à mettre sur pied un groupe de travail sur la phase 4 », a rappelé le cabinet du ministre Julien. « Nous sommes toujours à l’étape d’évaluation pour la réalisation de cette phase. Pour l’instant, il est trop tôt pour se prononcer sur la forme que ça prendra », a précisé son attachée de presse.

La Commission de la capitale nationale du Québec, de son côté, « est effectivement concentrée sur la réalisation de la phase 3 dont les travaux sont dans leur phase finale et qui sera inaugurée le 5 juillet », a indiqué son porte-parole, Jean-Philippe Guay.