L’influence étrangère pourrait atteindre des proportions dangereuses

Trudeau donne l’impression de vouloir gagner du temps. S’il décidait de former une commission d’enquête sur l’influence étrangère au Canada, celle-ci ne commencerait probablement pas ses travaux avant l’automne 2023, sinon l’hiver 2024.

Étant donné que le gouvernement Trudeau est minoritaire, une élection pourrait se tenir avant que les résultats de l’enquête soient dévoilés. Voilà qui pourrait satisfaire les trois principaux partis politiques à Ottawa.

Problème étendu

La question de l’influence étrangère dépasse celle de la Chine. Elle touche aussi l’influence d’autres gouvernements. Par exemple, quelle influence le Pendjab exerce-t-il sur les ministres sikhs du gouvernement Trudeau ou sur Jagmeet Singh ? Elle concerne l’influence des États-Unis dans l’armée canadienne, notamment pour l’achat d’armements. Par ailleurs, quelle est l’influence de l’Arabie saoudite, à travers les mosquées qu’elle subventionne ?

Ces questions sont dérangeantes, mais légitimes.

Une commission d’enquête pourrait conclure que l’influence étrangère est marginale. Ceci serait rassurant et les élus pourraient profiter de l’occasion pour mieux baliser les limites des actions étrangères.

Boîte de Pandore

Mais une telle enquête pourrait aussi révéler l’inverse. Cette enquête deviendrait une véritable boîte de Pandore.

Le gouvernement canadien ne veut pas qu’une enquête débouche sur une suspicion généralisée envers divers groupes d’immigrants. Une telle suspicion serait catastrophique pour son idéologie multiculturelle. Elle pourrait déchirer mortellement la société canadienne.

Cependant, si l’influence étrangère au Canada devient réellement de plus en plus forte, alors il est plus que temps de l’arrêter, avant que le pays devienne ingouvernable.

Étant donné les dangers d’une telle enquête, il vaut mieux que le gouvernement procède de manière sélective, en commençant par enquêter sur la Chine, quitte à faire suivre cette enquête d’autres enquêtes sur d’autres gouvernements.

Nouvelles révélations sur la Chine

L’influence de la Chine est bien documentée dans plusieurs pays. Chaque semaine, de nouvelles révélations sortent sur elle. Par exemple, Yu Yintao, ancien directeur de l’ingénierie chez ByteDance, une succursale de TikTok, vient de livrer à Washington un témoignage embarrassant pour la Chine.

Selon lui, le Parti communiste chinois accède directement aux données des utilisateurs de TikTok à l’extérieur de la Chine. Il censure certains sujets. Il fait la promotion de la propagande du Parti.

Aucun spécialiste de la Chine n’est surpris par ces révélations. Mais il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg.

La démission de David Johnston pourrait être un mal pour un bien, dans la mesure où le gouvernement canadien ouvrirait rapidement une enquête publique spéciale sur l’influence de la Chine et dans la mesure où celle-ci serait suivie d’autres commissions sur l’influence d’autres pays.

Sinon, on serait tenté de conclure que l’influence de la Chine a déjà atteint de dangereuses proportions.