L’intérêt de vivre une expérience de mort imminente

Comme votre lectrice de ce matin, ma porte est largement ouverte à écouter et lire sur ce genre d’expérience, car comme vous, au cours de ma vie, j’ai trop lu de récits positifs sur les EMI. Mais je comprends ceux et celles qui n’y croient pas, car il n’est pas facile de croire à l’existence de la mer quand tu es né dans le fond d’un bois et que ta cour est un grain de sable.

Pourtant, le jour où on a la chance de se baigner dans l’océan et qu’on constate que ses vagues t’arrachent même ton costume de bain, tu découvres alors l’infini et l’infiniment imaginable. Quelle chance de vivre une EMI et quelle ouverture d’esprit d’y croire sans voir. On en veut !

Anonyme

Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, l’expérience de mort imminente est une expression désignant « un ensemble de visions et de sensations exceptionnelles vécues par des individus confrontés à leur propre mort (mort clinique, coma avancé ou simple perception de leur mort imminente), que le danger soit réel ou simplement vécu comme tel.

Ces expériences correspondent à une caractérisation relativement récurrente et spécifique contenant notamment : la décorporation, la perception visuelle dans toutes les directions simultanément, la sensation d’être capable de traverser les obstacles physiques, la vision complète de sa propre existence, la vision d’un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles ou des proches décédés, la vision d’une lumière, un sentiment d’amour infini, de paix et de tranquillité, l’impression de posséder une connaissance omnisciente, l’impression qu’il n’y a plus d’écoulement de temps, l’impression d’une expérience ineffable et d’union avec des principes divins ou supranormaux »