«Naissance vierge»: un rebondissement digne de «Parc jurassique»

Les dinosaures pouvaient-ils donner naissance sans avoir de relation sexuelle? C’est ce que suggère le cas d’un crocodile femelle qui a pondu des œufs alors qu’elle vit seule depuis 16 ans dans un zoo du Costa Rica. Il s’agit du premier cas de «naissance vierge» observé chez cette espèce descendant des géants du Jurassique.

Déménagé dans un zoo costaricain à l’âge de deux ans, le crocodile a été maintenu à l’écart de ses pairs toute sa vie. Malgré cela, en 2018, les gardiens se sont aperçus que la femelle avait pondu 14 œufs, dont un contenant un fœtus presque complet qui partageait 99,9% de ses gènes. Pour rappel, un fœtus partage habituellement 50% de ses gènes avec chacun de ses parents.

Voyant que l’œuf présentait des signes laissant croire que l’embryon avait des chances de terminer son développement et de naitre, les responsables du zoo l’ont placé dans un incubateur. Le crocodile s’est finalement complètement développé, mais il est mort-né.

Dans une publication parue mercredi dans la revue scientifique Biology Letters, des chercheurs de l’université Virginia Tech, spécialisés dans la parthénogenèse, soit la reproduction à partir d’un ovule non fécondé, ont affirmé que le phénomène pourrait être hérité d’un ancêtre lointain.

Comme les crocodiles sont les descendants des dinosaures, il est possible que ces derniers aient pu se reproduire de cette façon à l’occasion, estiment les scientifiques.

Le phénomène a déjà été observé chez certaines espèces d’oiseaux, de poisson et d’autres reptiles. Il s’agit toutefois du premier cas connu chez les crocodiles.

Comment se produit une «naissance vierge»

Certains animaux peuvent donc se reproduire sans s’accoupler, c’est-à-dire par parthénogenèse. Ils n’ont donc aucun apport génétique mâle. Bien qu’il soit possible qu’ils survivent jusqu’à l’âge adulte et qu’ils s’accouplent, ces animaux ne sont généralement pas les créatures les plus saines, selon le Dr Warren Booth, chef de l’équipe de Virginia Tech.

Les avancées scientifiques des dernières années, qui permettent d’analyser l’ADN de plus en plus facilement, ont d’ailleurs permis de constater que ces animaux sont moins rares que pouvaient penser les scientifiques.

La parthénogenèse se produirait pour permettre à une espèce de survivre lorsque ses individus passent de longues périodes prolongées sans partenaire, croient les spécialistes. L’espérance de vie des animaux serait en effet assez longue pour leur permettre de rencontrer un partenaire avec qui s’accoupler et se reproduire sexuellement.

La parthénogenèse pourrait aussi être une caractéristique qui ne présente pas suffisamment d'inconvénients pour que l'évolution l'élimine, avance le Dr Booth. Il ne s'agirait donc pas nécessairement d'une réponse à un stress ou à un manque de partenaires.

En 2020, les scientifiques ont d’ailleurs découvert que les lézards peuvent s'accoupler et pondre des grappes d'œufs dont certains sont de descendance normale et sont nés par parthénogenèse.