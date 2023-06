Nouvelle série pour Bell Média: l’univers de Bon Cop, Bad Cop transposé au petit écran

Patrick Huard et Colm Feore seront réunis à l’écran dans la nouvelle série Bon Cop, Bad Cop, adaptée des films à succès sortis en 2006 et en 2017.

On retrouvera ainsi Martin Ward (Colm Feore) et David Bouchard (Patrick Huard), qui referont équipe pour une enquête prenant sa source dans une communauté autochtone.

«Je suis excité et inspiré comme jamais à l’idée de transporter l’univers de Bon Cop, Bad Cop dans un format de série télé», a dit Patrick Huard, lundi, dans un communiqué.

«Pour nous, ça veut dire plus de temps pour approfondir les personnages et leurs relations, et la possibilité d’exploiter au maximum les situations, tant dramatiques que comiques, a-t-il ajouté. Pour les fans, ça veut dire quatre fois plus de rires, de plaisir et, surtout, l’accessibilité à un maximum de gens, partout au pays!»

PHOTO D'ARCHIVES, TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

C’est Bell Média qui héritera de ce projet en huit épisodes piloté par Jessie Films et PaNik Fictions (Antonello Cozzolino, Patrick Huard, Anik Jean).

En plus de défendre l’un des rôles principaux et de produire, Patrick Huard scénarise cette nouveauté en développement. Il est épaulé à l'écriture par les auteurs Suzie Bouchard, Benoît Chartier, Éric K. Boulianne et Sébastien Ravary.

On n’a pas précisé lundi si la fiction sera diffusée sur Noovo ou si elle atterrira d’abord sur Crave, ni si elle sera tournée dans les deux langues officielles afin d'être proposée aussi sur CTV. On a indiqué à l'Agence QMI que le projet n'en est qu'à ses balbutiements et que ces réponses viendront plus tard.