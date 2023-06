Phil Mickelson et la LIV poursuivis pour plagiat

Phil Mickelson et la LIV sont visés par une poursuite déposée par une entreprise argentine qui allègue que le logo de l’équipe du golfeur sur le circuit saoudien de golf est identique à l’un des leurs.

L’action judiciaire a été déposée jeudi dernier devant un tribunal du New Jersey. Les avocats de Cool Brands Supply ont affirmé que l’équipe HyFlyers GC a fait l’usage d’un logo vieux de 20 ans utilisé par la marque de skateboard et de vêtements Fallen.

«Les similitudes entre les deux marques, en particulier lorsqu'elles sont présentes sur des vêtements, sont frappantes et déroutent les consommateurs et causent des dommages à la marque du demandeur, ont écrit les avocats de Cool Brands Supply dans leur plainte. Le demandeur a précédemment exigé que les défendeurs cessent de se servir de leur logo et ils ont refusé.»

En plus de Mickelson, l’équipe HyFlyers GC est composée des golfeurs James Piot, Brendan Steele et Cameron Tringale.