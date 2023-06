Pleine lune d’été à l’opéra

Le Festival d’opéra de Québec créera l’effervescence d’une pleine lune d’été, du 23 juillet au 2 août, en entraînant les spectateurs sous le balcon de la belle Juliette, au cœur des discussions de voisinage nocturnes imaginées par Michel Tremblay, ainsi que dans les parcs et importants lieux d’art lyrique de la ville.

Seule destination estivale d'opéra à travers la province, la 12e édition de ce festival réunira «tout pour vivre une expérience unique et certainement marquante que plusieurs personnes souhaiteront renouveler», prédit Jean-François Lapointe, directeur artistique de l’Opéra de Québec.

L’opéraphile, l’amateur qui s’ignore, le spectateur curieux et même celui qui ne se laisse pas facilement convaincre, seront transportés par des œuvres fortes, qui résonnent en chacun de nous et stimulent l’imaginaire, toutes présentées en français.

Des œuvres évocatrices

L’événement proposera dans trois salles différentes, Roméo et Juliette de Charles Gounod (28 juillet, 30 juillet et 1er août à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec) et La Fille sans régiment, adapté de La Fille du régiment de Gaetano Donizetti (26, 27 et 29 juillet à La Bordée).

Puis, en première mondiale, Messe solennelle pour une pleine lune d’été, un opéra entièrement québécois de Christian Thomas, adapté de la pièce de Michel Tremblay (29, 31 juillet et 2 août à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm).

«En entendant le titre Roméo et Juliette, une image apparaît aussitôt dans l’esprit de tous. De la même façon qu’une pièce de Michel Tremblay, annonce une œuvre qui nous ressemble», indique M. Lapointe. À partir de ces idées et de ces sentiments familiers, pourquoi ne pas pousser plus loin sa curiosité artistique, en vivant l’expérience entière de l’opéra?

L’intensité des voix qui touchent le cœur même sans l’amplification d’un micro, les décors qui contribuent à l’émerveillement, les costumes minutieusement confectionnés, la sublime musique d’un orchestre de 70 musiciens, la présence émouvante d’un chœur et les talents des deux cents personnes qui donnent vie à l’opéra, toucheront à coup sûr petits et grands.

De plus, l’opéra-comique La Fille sans régiment invitera les spectateurs à encourager la relève et à découvrir des jeunes talents d’ici qui feront leurs premières armes sur scène. Coproduit avec Jeunesses Musicales Canada, cet opéra voyagera ensuite à travers le pays.

L’opéra pour tous... à l’extérieur

Renforçant son désir de rendre l’opéra accessible à tous, le Festival d’opéra de Québec proposera encore cette année des activités extérieures gratuites. Une occasion unique de se laisser surprendre par l’opéra lors d’un pique-nique en plein air ou au détour d’une rue lors d’une balade dans le Vieux-Québec.

La Brigade opéra et la Brigade opérette présenteront deux œuvres en un acte (environ 30 minutes) avec mise en scène et costumes (Le Téléphone de Gian Carlo Menotti et Pomme d’Api de Jacques Offenbach), dans un char aux allures de castelet qui s’arrêtera dans des parcs de Québec, tous les jours à 12h et 17h.

Le très populaire Circuit opéra, pour sa part, guidera les curieux vers six lieux de la ville de Québec où l’art lyrique s’est déjà fait entendre et/ou retentit toujours, afin de partager avec eux des bribes d’histoires et des extraits d’opéras (10 à 15 minutes par station).

Pour connaître les détails de la programmation du Festival d’opéra de Québec, accéder au trajet de Circuit opéra, se procurer la Festicarte et des billets pour les spectacles présentés en salle, consultez le site internet operadequebec.com/programmation-festival/.