Prendre ou ne pas prendre son ami comme courtier immobilier, comment se décider ?

On recommande toujours de ne pas mêler les affaires avec les choses personnelles.

Cependant, que faire lorsqu’on veut vendre sa maison et que son ami est courtier immobilier ?

On lui donne le mandat ou pas ?

Voyons de quelle façon résoudre ce dilemme sans y rattacher de valeur sentimentale.

En premier lieu

« Dans le cas où il y a un lien entre le vendeur et le courtier, confie Benoit Rivest, courtier immobilier chez le Groupe Sutton, la première chose à faire est de signer un avis de divulgation, peu importe le type de lien. Comme ça, tout est clair pour tout le monde. Nous, nous en faisons signer régulièrement, et cela ne cause jamais de problème. »

Qu’est-ce qu’un avis de divulgation ?

Il s’agit d’un formulaire que le courtier se procure auprès de l’OACIQ (Autorité en matière de courtage immobilier au Québec) qui est utilisé pour décrire la relation entre deux parties qui se proposent d’effectuer une transaction.

Dans ce cas-ci, le courtier inscripteur mentionnera que le client qu’il représente pour vendre sa maison est son ami. Autres exemples : son client est sa conjointe, un membre de sa famille, un associé, une connaissance, etc. En contrepartie, si un lien existe entre l’acheteur et son courtier, que l’on appelle courtier collaborateur, celui-ci devra le mentionner en produisant également un avis de divulgation. Et ces documents doivent accompagner les offres d’achat.

Autres éléments à considérer

Faire confiance à un ami pour se faire représenter est rassurant. Avec raison. Vérifiez tout de même s’il possède son permis, car il est important qu’il connaisse la législation. Sur le site de l’OACIQ, vous obtiendrez ces informations.

De plus, évaluez son professionnalisme, sa personnalité, son parler, son écoute, sa disponibilité... Retenez qu’il va vous représenter auprès des acheteurs potentiels. Vous sentez-vous en confiance ? Quelle est votre intuition ?

À vérifier, également, ses outils de vente. Son site web fait-il tendance ou préhistoire ? Y propose-t-on des visites virtuelles ? Et les photos ont-elles été prises à la sauvette avec un cellulaire ou par un photographe professionnel ? Sont-elles assorties de descriptions détaillées ?

Généralement, la commission du courtier se situe entre 3 % et 5 % du montant de la vente pour un mandat simple. Cette dépense étant entièrement assumée par le vendeur, demandez-lui quels services il fournira pour cette somme.

Le courtier demeure votre guide dans la transaction. Étant donné qu’il suit l’évolution du marché, il vous conseillera pour établir le prix de vente de votre immeuble en vous renseignant sur les transactions récentes dans votre secteur. De plus, il vous fera des recommandations sur la préparation et la décoration de votre maison afin qu’elle soit plus attrayante. Faut-il repeindre ? Effectuer des travaux ? Des détails importants qui égayeront l’œil de l’acheteur.

En conclusion

Confier un mandat de courtier à un ami ne pose pas de problème en soi. Cependant, il faut l’informer que vous allez effectuer les vérifications telles qu’énumérées précédemment. Si celui-ci est un professionnel, il n’hésitera pas à les accepter.

Et votre amitié n’en souffrira pas.

Conseils