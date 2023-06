Rémi-Pierre Paquin: le bonheur d’aller travailler en bateau

Rémi-Pierre Paquin incarnera l’astronaute David Saint-Jacques dans la pièce Objectif Terre, présentée à la Maison de la culture Francis-Brisson de Shawinigan tout l’été.

Propriétaire d’un chalet à Saint-Jean-des-Piles, aux abords de la rivière Saint-Maurice, le comédien et animateur n’est qu’à quelques minutes en bateau du boulot, un atout considérable pour cet amateur de sport tout terrain et de plein air.

«Quand je reviens le soir vers 23h, il n’y a personne sur la rivière, dans le noir, avec une dizaine de kilomètres à faire, c’est vraiment tripant!» s’est-il enthousiasmé lors d’une entrevue avec l’Agence QMI.

PHOTO DE THONYCOOL FOURNIE PAR TVA

Le Shawiniganais est d’ailleurs toujours très attaché à la région mauricienne, où sa famille et beaucoup de ses amis d’enfance, avec qui il a fait les louveteaux, sont établis. Et s’il a quitté temporairement la région après ses études collégiales, il ne s’est pas fait prier pour revenir s’y installer.

«J’ai vraiment un attachement profond pour la région, pour les gens et avec cette authenticité-là que je ressens par chez nous», a-t-il dit, ajoutant que beaucoup de ses souvenirs d’enfance y étaient reliés.

De passage à l’émission La belle tournée ce lundi, le comédien reprendra la chanson Poisson d’avril, de Marc Déry, pour rendre hommage à sa région. Pour lui, cette pièce évoque tout de son patelin, même si aucun lieu n’y est précisément nommé.

«Quand j’étais ado, j’ai toujours imaginé que ça se passait sur le bord de la rivière Saint-Maurice et que Marc allait l’autre bord du pont de la Matawin pour pêcher», s’est-il plu à imaginer au téléphone.

«J’ai croisé Marc Déry un moment donné et je lui ai demandé à quoi il pensait quand il avait écrit sa chanson. Il m’a dit que c’était exactement le dépanneur auquel je pensais, que c’était exactement les lieux que j’avais en tête», a poursuivi Rémi-Pierre Paquin, encore étonné.

Le comédien partagera son épisode de La belle tournée en Mauricie avec son bon ami David Savard, qui, à force d’aller à son chalet, s’en est finalement fait construire un tout près, ainsi qu'avec Breen LeBoeuf, Cindy Bédard et Marina Orsini.

PHOTO DE THONYCOOL FOURNIE PAR TVA

Rémi-Pierre était d’ailleurs très enthousiaste à l’idée de retrouver Marina en Mauricie. Si la comédienne a incarné avec brio Émilie Bordeleau dans la série culte Les filles de Caleb, il a de son côté fait partie de «l’équipe B», a-t-il raconté en riant.

Dans son jeune temps, il a en effet travaillé au village d’Émilie, qui reconstituait l'univers des Filles de Caleb, dans le coin de Grand-Mère, en bordure de l’autoroute 55.

Cet été, Rémi-Pierre sera à l’affiche dans la nouvelle pièce de Bryan Perro Objectif Terre, en compagnie d'Anne Trudel.

Yves Leclerc

Il reprendra aussi les tournages de l’émission À boire et à manger, diffusée sur Télé-Québec, pour laquelle, avec des collègues artistes, il se promène à travers le Québec et y rend visite à des microbrasseurs, à des cultivateurs et à des producteurs agroalimentaires.

Il enquête également sur la vasectomie dans le documentaire Survivre à la vasectomie, accessible sur Crave depuis jeudi.



Animée par Guy Jodoin, La belle tournée est présentée sur les ondes de TVA ce lundi à 20h.