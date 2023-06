Remparts: 6 candidats pour remplacer Roy

Patrick Roy ne sera pas de retour derrière le banc des Remparts de Québec la saison prochaine et il ne fait aucun doute que son poste sera fort convoité. Le Journal vous dresse une liste de six candidats susceptibles de lui succéder.

Serge Beausoleil

Photo d'archives, Didier Debusschère

Le lien entre Beausoleil et les Remparts est facile à faire pour plusieurs raisons : l’ancien entraîneur-chef et directeur -général de l’Océanic de Rimouski n’a plus d’emploi depuis la fin du mois d’avril. Il est revenu s’installer dans sa région natale de Québec depuis et sa personnalité flamboyante et son caractère cadrent, un peu comme dans le cas de Robitaille, avec ce que les Remparts ont recherché au cours des dernières années dans le poste d’entraîneur-chef. Beausoleil possède une vaste expérience dans le circuit et il vient au dixième rang des pilotes les plus victorieux dans l’histoire de la LHJMQ avec 426 victoires.

Dominique Ducharme

Photo d'archives, Martin Alarie

On inclut son nom ici puisque Québec serait probablement un endroit de choix s’il décidait d’emprunter la même voie qu’Alain Vigneault en 2003 et d’accepter de retourner dans les rangs juniors dans l’espoir d’obtenir une autre chance dans la LNH. Sans emploi depuis qu’il a été remercié par le Canadien de Montréal le 9 février 2022, il a accepté en avril dernier d’agir comme conseiller avec les Panthères de Saint-Jérôme dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec. Ducharme peut toutefois se permettre d’être patient puisqu’il demeure sous contrat avec le Canadien jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Simon Gagné

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Évidemment, on doit débuter avec Gagné. Ce dernier est, depuis un an, désigné comme le digne successeur de Roy derrière le banc des Remparts de Québec. Il a passé l’année à titre d’adjoint derrière le banc mais son avenir est plus nébuleux que jamais. Le collègue de TVA Stéphane Turcot révélait la semaine dernière que les choses avaient changé dans le cas de Gagné. Si Roy ne revient pas comme directeur général, comme ce qu’il avait souvent mentionné en cours de saison, et que Tanguay fait de même avec le poste de président, Gagné aura à décider s’il veut se lancer dans l’aventure quand même, et ce, dans l’optique où le poste d’entraîneur-chef l’intéresse, ce qu’il n’a jamais confirmé non plus.

Louis Robitaille

Photo d'archives, Didier Debusschère

Robitaille et les Olympiques ont mis fin à leur association au terme de l’élimination en quatre matchs de Gatineau face aux Remparts lors de la demi-finale de la LHJMQ. Robitaille possède l’expérience derrière le banc et comme directeur général et pourrait cumuler ces deux fonctions à Québec, le cas échéant. De plus en plus visible dans les médias, Robitaille cadrerait dans la vision des Remparts qui, depuis des lunes, prônent l’embauche d’entraîneurs possédant une certaine notoriété aux yeux du public.

Benoit Desrosiers

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Desrosiers a fait ses classes avec les Remparts. L’homme de hockey de 35 ans a joint l’organisation lors de la dernière année de Philippe Boucher, en 2017-2018, puis a gagné la confiance de Patrick Roy pour devenir l’un de ses hommes de confiance par la suite. Toutefois, contrairement aux quatre autres candidats mentionnés, Desrosiers ne bénéficie pas de l’avantage de son nom puisqu’il n’est pas le plus connu du public. Il a toutefois vécu et a été partie prenante des deux conquêtes des Remparts cette année et pas de doute que ça se place bien sur un C.V.

Joël Bouchard

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Ancien entraîneur chez le Junior de Montréal et l’Armada, Bouchard a aussi dirigé le Rocket de Laval durant trois saisons avant de prendre le chemin des Gulls de San Diego, le club-école des Ducks d’Anaheim. Il a été limogé et n’est pas retourné derrière un banc depuis. S’il est intéressé à revenir dans la LHJMQ, Bouchard est un candidat intéressant pour un marché comme Québec. Celui qui a joué 364 matchs dans la LNH est bien connu du public par sa présence dans les médias, notamment comme analyste à TVA Sports. Et il est proche de Québecor (propriétaire des Remparts), notamment comme copropriétaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Ce qui causerait aussi un problème.