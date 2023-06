Trafic de stupéfiants en Gaspésie: un homme arrêté avec près de 3000 comprimés de méthamphétamine

L’interception d’un véhicule à New Richmond a mené à l’arrestation d’un homme de 52 ans qui avait en sa possession près de 3000 comprimés de méthamphétamine, jeudi dernier.

La Sûreté du Québec (SQ) a d’abord découvert une «quantité importante» de stupéfiants dans le véhicule de Ghislain Larocque lorsqu’ils l’ont intercepté alors qu’il arrivait de l’extérieur de la région.

L’homme originaire de Paspébiac a été arrêté sur-le-champ et son domicile de la rue Duguay a également été perquisitionné.

L’opération a mené à la saisie de 2836 comprimés de méthamphétamine, 109 grammes de cocaïne, des objets servant au trafic de stupéfiants, de l’argent comptant et un véhicule en tant que bien infractionnel.

Ghislain Larocque a comparu le lendemain au palais de justice de New Carlisle et a fait face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession en vue de trafic de cocaïne et de possession en vue de trafic de méthamphétamine.

«Suivant sa comparution, ce dernier est demeuré détenu en attendant son retour devant le tribunal prévu à une date ultérieure», précise Claude Doiron, porte-parole de la SQ, par voie de communiqué.

Le corps de police provincial souligne que l’enquête a débuté il y a quelques semaines, grâce à des informations reçues du public.

