Un chandail de Wayne Gretzky vendu à plus de 700 000 $US

L’acheteur du chandail porté par le célèbre Wayne Gretzky à son dernier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey a payé le gros prix à l’encan, soit 715 120 $US.

D’après le site de Grey Flannel Auctions, un total de 21 mises ont été effectuées lors de cette vente aux enchères ayant pris fin dimanche. Celle-ci s’est amorcée à 50 000 $US et le montant pour le jersey numéro 99 des Rangers de New York utilisé par «La Merveille» le 18 avril 1999 contre les Penguins de Pittsburgh au Madison Square Garden a grimpé à des niveaux impressionnants. Par ailleurs, la pièce de collection est autographiée.

L’affrontement en question a couronné un parcours de 1487 rencontres de saison régulière de Gretzky dans le circuit. Il en a profité pour inscrire son 2857e et dernier point.