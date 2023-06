Un lourd bilan routier sur la Côte-Nord

Le nombre d’accidents mortels a explosé sur la Côte-Nord au cours de la dernière année.

C’est ce qui ressort du bilan routier de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) dévoilé lundi.

Au Bas-Saint-Laurent, La SAAQ note une diminution d’un décès, passant de 17 à 16 décès en un an.

La Gaspésie affiche une diminution de 36% avec neuf décès au lieu des 14 de l’année précédente. Cependant, sur la Côte-Nord, le portrait est plus sombre. Le nombre de décès est passé de 2 à 15 en un an. Une augmentation de 650%.

Ce qui explique ces accidents mortels, c’est la hausse des distractions causées par les cellulaires et la fatigue.

Quant au député de René-Lévesque, Yves Montigny,

il veut connaître les raisons de cette augmentation fulgurante des accidents mortels sur les routes de la région.

Yves Montigny va d’ailleurs interroger la Société d’assurance automobile du Québec et le ministère des Transports pour éviter d’autres drames.

Cependant, tout n’est pas noir dans ce bilan routier. La SAAQ fait état de neuf décès chez les cyclistes en 2022 à travers la province, c’est 7 de moins qu’en 2021. Le nombre d’accidents mortels impliquant des cyclistes varie de 8 à 16 depuis 2017.

Avec ces données, la SAAQ entend poursuivre ses efforts de prévention et de sensibilisation auprès de la population. D’ailleurs au cours des prochaines semaines, une campagne va rappeler aux conducteurs les principales causes d’accidents comme la distraction et la vitesse.