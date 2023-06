Une dernière semaine!

Puisqu’une page d’histoire sera tournée le samedi 17 juin avec la fermeture définitive du magasin Dial Textile de la route de l’Église à Sainte-Foy, permettez-moi ce clin d’œil à Denys Côté (photo) qui prendra en même temps sa retraite, et ce après 52 ans de services. Denys, originaire de la Côte-de-Beaupré, a débuté sa carrière avec la famille Jarjour au début des années 1970 chez Dial Textile sur la rue Saint-Joseph à Québec. Il a connu l’époque où les femmes se disputaient pour avoir le dernier bout de ratine de velours dans les boîtes de carton. Les temps ont bien changé, mais Denys a toujours aimé « piquer » une jasette avec la clientèle (surtout féminine). C’est ce qui va lui manquer le plus. Ses projets immédiats ? S’occuper de son jardin et de son chat et profiter de la vie. Bonne retraite Denys.

Le Parrain du Blues

Photo fournie par Maxime Dubois

Michel Dubois (photo) a animé, vendredi dernier (9 juin), sa toute dernière émission Rue d’Auteuil sur les ondes de CKRL, 89,1 FM, avant de prendre sa retraite. Tous les vendredis, de 20 h à 22 h, depuis les 30 dernières années, Michel menait de main de maître cette émission qui nous amenait aux quatre coins de la planète Blues, du Texas à Chicago en passant par l’Europe et le Canada ce qui a valu à Michel le surnom de Parrain du Blues à Québec. Il a aussi mené plusieurs entrevues (Johnny Winter, Steve Hill, Bob Walsh et Angel Forrest) au cours de toutes ces années. Pour cet artisan de radio, qui a commencé à la radio étudiante à l’École secondaire de La Seigneurie à Beauport, qui a enseigné au CRTQ (Collège radio- télévision de Québec) et animateur à CKRL, c’était le moment d’accrocher son micro.

Nomination

Photo fournie par Lemieux Associés

François Côté, vice-président de Lemieux Assurances, chef de file des courtiers d’assurances indépendants au Québec, m’annonce la nomination de Nathalie Vigneault (photo) à titre de directrice Solutions PME. Après un début de carrière dans le commerce au détail, elle a terminé une formation en assurance de dommage au cégep et a fait le saut dans le monde de l’assurance dès la fin de ses études en 2016. Elle œuvre au bureau de Drummondville depuis 2021 et occupera ses nouvelles fonctions de cet endroit.

Semaine nationale du don de sang

Photo fournie par David Montanari Groupe Océan

Jusqu’à vendredi, c’est la Semaine nationale du don de sang. Héma-Québec souhaite lancer un appel aux donneurs de sang et à toutes les personnes en bonne santé qui n’ont encore jamais tenté l’expérience de passer à l’action dès maintenant, et ce, tout au long de l’été. Le Port de Québec et ses utilisateurs, sous l’initiative de l’entreprise G3 qui œuvre dans l’entreposage des céréales agricoles, ont pris les devants, mercredi dernier, en tenant une 1re collecte de sang au Terminal 30. Tous (Le Port et Héma-Québec) s’entendent pour dire que la collecte fut un succès et que l’expérience deviendra un événement annuel incontournable. Sur la photo, de gauche à droite, les principaux intervenants de la collecte : Louis Paquet (IMTT Québec), Philippe Filion (Groupe Océan), Maxime Asselin (Béton Provincial), Frédéric Lebel (G3 Canada) et Adrien Hourlier (Port de Québec).

Anniversaires

Photos d'archives

Marc Tardif (photo de gauche), joueur de hockey AMH-LNH (Nordiques de 1974 à 1983) et homme d’affaires (Charlesbourg Toyota), 74 ans... Michel Bergeron (photo de droite), entraîneur-chef LNH (1980-90 : Nordiques-Rangers), commentateur à TVA sport, 77 ans... Luc Richer, ex-chef de la direction chez Motivaction Jeunesse et maintenant chez Générations Actives, 57 ans... Amir Khadir, co-fondateur de Québec solidaire, médecin spécialisé en microbiologie-infectiologie, jouteur à LCN, 62 ans... Anne-Marie Angélil, fille de René Angelil et épouse de Marc Dupré, 46 ans.

Disparus

Photo d'archives, Getty Images

Le 12 juin 2022 : Philip Baker Hall (photo), 90 ans, acteur américain qui est apparu dans plus de 100 films, la plupart du temps en ayant de petits rôles... 2019 : Sylvia Miles, 94 ans, actrice américaine nommée 2 fois aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle pour ses performances dans Midnight Cowboy (1969) et Farewell, My Lovely (1975)... 2018 : Jon Hiseman, 73 ans, batteur, ingénieur du son, producteur de musique britannique... 2017 : Robert Campeau, 93 ans, homme d’affaires canadien autrefois milliardaire (immobilier)... 2016 : Bryan Robinson, 41 ans, vétéran de 13 saisons dans la NFL (Football)... 2015 : Rick Ducommun, 62 ans, acteur et scénariste canadien... 2015 : Monica Lewis, 93 ans, actrice et chanteuse de jazz américaine... 2013 : Laslo Babits, 55 ans, athlète canadien... 2013 : Jason Leffler, 37 ans, pilote automobile américain... 2012 : Elinor Ostrom, 78 ans, économiste et politologue américaine... 2011 : Pierre Brunet, 72 ans, O. C., FCA, ancien président du CA de la Caisse de dépôt et placement du Québec... 2007 : René Lacasse, 71 ans, retraité des Nordiques de Québec... 2003 : Gregory Peck, 86 ans, acteur américain... 1995 : Arturo Benedetti Michelangeli, 75 ans, pianiste italien.