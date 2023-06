Une enquête publique est «inévitable» à ce stade-ci, croient deux experts

Il est «inévitable» que Justin Trudeau déclenche une enquête publique sur l’ingérence étrangère dirigée par quelqu’un qui conviendra à l’ensemble des partis au Parlement, estiment deux experts, pour qui c’est la seule manière de rétablir la confiance du public.

«C’est inévitable qu’on ait une enquête publique. C’est ce que les partis d’opposition réclament et aussi ce que les sondages d’opinion auprès des Canadiens indiquent», analyse Margaret McCuaig-Johnston, membre du China Strategic Risks Institute.

«On aurait dû lancer une enquête publique dès le départ», a dit d’emblée Artur Wilczynski, ancien ambassadeur et membre des services de renseignement canadiens. Il y a toutefois «urgence d’agir», a-t-il affirmé.

Selon ce dernier, l’ancien gouverneur général David Johnston aurait dû se récuser après sa nomination. Or, il s’est accroché au poste, même après avoir créé l’unanimité contre lui dans l’opposition en ne recommandant pas d’enquête publique.

M. Johnston «a fait la bonne chose» en jetant l’éponge vendredi dernier, croit M. Wilczynski, mais il y a eu des dommages collatéraux pour la démocratie canadienne entre-temps.

«Les seules instances qui ont profité du climat politique et de la partisanerie des derniers mois, ce sont les ennemis de la démocratie, comme la Chine et la Russie», a-t-il poursuivi.

Même son de cloche chez Mme McCuaig-Johnston, qui connaît M. Johnston depuis les années 1990. «C’est une très bonne personne et je me sens très mal que ça se soit passé comme ça.»

Une décision commune

«Il y a tellement eu de dommages par la nomination de David Johnston et par la manière dont il a été nommé qu’il me semble n’y avoir aucune autre option que de laisser les partis d’opposition participer au processus», a ajouté Mme McCuaig-Johnston.

Il faut dire que dans sa lettre de démission, M. Johnston lui-même a recommandé que les partis d'opposition puissent s’entendre avec le gouvernement sur qui devrait lui succéder.

Selon M. Wilczynski, le gouvernement pourrait même avoir l’option de désigner un panel de plusieurs personnes, étant donné la longueur du processus à venir et la quantité de matériel à examiner sous la loupe.

Pour Mme McCuaig-Johnston, il faudrait une personne avec un fort pedigree en matière de renseignement secret ainsi qu’une expérience avec la Chine.

«Si vous avez de l’expérience en sécurité nationale [comme M. Johnston], mais que vous êtes allé à une douzaine de voyages heureux en Chine, où l’on déroule le tapis rouge pour vous, ça ne paraît pas bien», a-t-elle dit.

Au Parlement lundi, le Parti conservateur, le Bloc Québécois et le NPD ont répété qu’ils voulaient être entendus dans le choix du prochain enquêteur spécial.

Le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc a indiqué que le gouvernement ne fermait plus la porte à une enquête publique et s’est même dit ouvert à ce que les partis d'opposition aient leur mot à dire sur l’identité du prochain enquêteur.