Ville de Québec: le déneigement a coûté 35% plus cher en un an

En 2022, le déneigement a coûté 81,6 millions $ à la Ville de Québec, soit 35% de plus que les 60,5 millions $ de 2021. Pour des raisons budgétaires et environnementales, l’administration Marchand réfléchit à organiser ses opérations de façon différente.

C’est un des constats qui se dégagent d’un comité plénier qui se déroule ce lundi après-midi à l’hôtel de ville de Québec et qui porte exclusivement sur le déneigement. Malgré le temps radieux à l’extérieur, les élus municipaux sont en train de poser diverses questions aux hauts fonctionnaires sur cet enjeu.

L’augmentation des niveaux de service, le prix du carburant, l’inflation et la rareté de la main-d’œuvre expliquent cette augmentation, ont détaillé les représentants de la fonction publique municipale.

Cela dit, «on a eu une excellente année (2022-2023) en qualité de déneigement», a assuré Marie-Pierre Raymond, directrice au Processus de l’entretien des voies de circulation.

Interrogée sur les difficultés de déneigement lors de la fin de semaine du 11 février, cette dernière a longuement expliqué que tout a été fait pour ramasser la neige rapidement et de façon sécuritaire.

Réflexion en cours

Mme Raymond s’est cependant demandé si «on en fait un peu trop dans certaines circonstances». Elle a donné l’exemple de l’arrondissement des Rivières où les rues sont larges et où il n’y aurait pas d’enjeu particulier pour la sécurité des citoyens.

Elle a laissé entendre qu’on pourrait se contenter de gratter la neige dans ce secteur en minimisant le transport vers les dépôts à neige. Certes, le secteur serait moins propre, mais il n’y aurait aucun enjeu de sécurité, a-t-elle illustré.

L’enjeu du coût d’enlèvement et de transport de la neige se pose de plus en plus, a-t-elle admis en reconnaissant que l’administration travaillait sur un objectif de «moins transporter». Ce délai pourrait «donner de l’air aux entrepreneurs et aux équipes», a-t-elle convenu.

Alain Tardif, directeur général adjoint du Service de proximité, a ajouté qu’il faut «explorer autre chose pour rendre les opérations moins coûteuses et répondre aux défis en matière de main-d'œuvre».

Selon lui, «il vaut mieux commencer à réfléchir maintenant compte tenu des voyants rouges qui s’allument. Préparons-nous maintenant. Il faut commencer à expérimenter, si on veut éviter d’être au pied du mur et de devoir agir en urgence».