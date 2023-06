Vision Pro d’Apple, un casque de réalité virtuelle très avant-gardiste selon les initiés

Apple a de solides antécédents en matière d’introduction dans de nouvelles catégories de produits au bon moment et de succès grâce à un design de premier ordre, un marketing spectaculaire et des caractéristiques attrayantes qui favorisent l'adoption.

Si le tout nouveau casque de réalité virtuelle (RV) Vision Pro promis pour l’an prochain se destine surtout à des professionnels, plusieurs spécialistes aux États-Unis ont pu l’essayer.

Vers un face-à-face Apple-Meta

Apple a prévu que le produit deviendrait à terme aussi important que la tablette iPad ou la montre Apple Watch, selon Bloomberg. Toutefois, le développement d'un marché pour ce produit coûteux pourrait prendre du temps.

Du côté du géant des médias sociaux, Meta, qui vend divers casques de réalité virtuelle, a encaissé des milliards de dollars de pertes d'exploitation dans sa division Reality Labs. Au début de l'année, l'entreprise a réduit le prix de ses casques de 500 dollars US à la suite de critiques mitigées et de «ventes décevantes», a rapporté The Verge.

Apple

Un casque high tech très prometteur

Le casque Vision Pro permettra d'exécuter toute une série de logiciels Apple sur un nouveau système d’exploitation appelé visionOS. Des photos et des vidéos immersives, des expériences Disney Plus personnalisées et des applications de productivité comme Keynote pourront tourner.

On pourra également jouer à plus de 100 titres Apple Arcade sur un écran virtuel qui ressemblera à votre propre salle de cinéma privée.

Il sera aussi possible de connecter par Bluetooth ce casque Vision Pro à un Mac pour accéder à vos applications Mac et voir votre écran sur un grand écran immersif, qui s'affichera à côté des autres applications Vision Pro que vous utilisez. Apple affirme que cette configuration vous permettra d'être plus productif que jamais.

Grâce à la puissance de la puce M2, le casque d'Apple devrait être capable d'exécuter la plupart des applications Mac en mode natif - Final Cut Pro et Logic Pro sont récemment arrivés sur les iPad M2.

Survol des premières impressions

Chez Techcrunch, après une démonstration d'environ 30 minutes, le journaliste qui a passé en revue les principales fonctionnalités prêtes à être testées, en est ressorti convaincu qu'Apple n'avait rien de moins fait qu'un véritable bond en avant en termes de capacité et d'exécution de réalité mixte avec son nouveau casque Apple Vision Pro.

«Le matériel est bon - très bon - avec 24 millions de pixels sur les deux panneaux, soit bien plus que tous les casques avec lesquels la plupart des consommateurs ont été en contact. L'optique est meilleure, le bandeau est confortable et rapidement réglable, et une sangle supérieure permet d'alléger le poids. Apple indique qu'elle travaille encore sur les options de scellement de la lumière (l'enveloppe en tissu) qui seront livrées avec le casque lors de sa sortie officielle, mais l'option par défaut m'a semblé confortable. L'objectif est de proposer différentes tailles et formes pour s'adapter aux différents visages. Le connecteur d'alimentation est lui aussi très bien conçu: il se connecte à l'aide d'une broche interne et d'un verrou externe.

Le casque comprend un étalonnage automatique du relief de l'œil qui fait correspondre les lentilles au centre de vos yeux.

La monture principale et la pièce en verre sont de bonne qualité, mais il convient de mentionner qu'elles sont de taille très importante. Ils ne sont pas lourds en soi, mais ils sont bien présents.

Films 3D

Les films 3D sont vraiment bons. Jim Cameron a probablement eu un moment d'émotion lorsqu'il a vu Avatar : la voie de l'eau sur l'Apple Vision Pro. Cet appareil est né pour faire du format 3D — et il peut l'afficher presque immédiatement, de sorte qu'il y aura une bonne bibliothèque de films tournés en 3D qui leur donneront une nouvelle vie. Les photos et vidéos 3D que vous pouvez prendre directement avec Apple Vision Pro ont également l'air superbes, mais je n'ai pas pu tester la capture moi-même et je ne sais donc pas encore ce que cela donnera. »

« Une vision de l’avenir »

Chez Yahoo Finance, après une demi-heure de démonstration, le journaliste fut convaincu que « le casque est exactement ce qu'Apple prétend qu'il est: une vision claire de l'avenir et une déclaration convaincante sur la direction que prend l'informatique. S'il y a lieu de s'inquiéter, c'est peut-être parce que cette vision est si convaincante et si émouvante qu'elle exigera d'Apple et des développeurs qu'ils fassent preuve de réflexion et de responsabilité dans la manière dont ils l'utilisent. La question n'est pas seulement de savoir si cela va changer le monde, mais comment.

Il est tout simplement inutile de comparer le Vision Pro avec d'autres casques, comme ceux de Meta, non seulement parce qu'il est meilleur (il l'est), mais aussi parce qu'il essaie d'être quelque chose de fondamentalement différent. Une meilleure question est de savoir s'il est 10 fois meilleur que le Quest de Meta, comme son prix le laisse supposer. Mais ce n'est peut-être pas la bonne question, car le but du Vision Pro est autant de montrer ce qui est possible que de vous convaincre de l'acheter.

Objets et écrans virtuels convaincants et immersifs

Presque instantanément, il est apparu clairement que le matériel fait exactement ce qu'Apple dit qu'il fait. Les objets et les écrans virtuels étaient convaincants et immersifs ; le monde réel que vous pouviez voir derrière eux était en grande partie authentique et fidèle. Bien qu'il y ait de petits problèmes qui seront sans doute améliorés dans les prochaines générations, comme la largeur du champ de vision et la luminosité, ils n'étaient pas assez flagrants pour entraver l'émerveillement de l'expérience.

Un casque qui donne vie aux images

À l'intérieur de Vision Pro, j'ai regardé des albums photo qui donnaient vie à des panoramas en les plaçant tout près de vos yeux, si proches et si nets que vous pouviez presque les sentir.

Apple a présenté un nouveau format appelé Immersive Video, qui utilise des caméras exclusives pour montrer une vue à 180 degrés qui inclut également un son spatial. Vous pouvez ainsi planer sur une falaise ou flotter sous la mer, mais la démonstration la plus convaincante est sans doute celle d'une série de jeux sportifs, dans lesquels vous avez l'impression de pouvoir être frappé par une balle et de pouvoir diriger votre propre jeu, en portant votre attention sur le joueur ou l'action qui vous intéresse.

Perméable à la réalité

Apple a également veillé à ce que, même si j'étais totalement immergé, les personnes du monde réel qui entrent dans la pièce traversent cette réalité immersive et peuvent me parler, sans perte de contact avec le monde réel. C'est important, car certains casques de réalité virtuelle peuvent induire la peur en vous coupant du monde extérieur, alors que Vision Pro ne vous fait jamais oublier où vous êtes. »

Chez Techradar : «le casque Vision Pro présente de nombreuses similitudes avec les meilleurs casques VR actuels. Il est doté d'une grande façade qui couvre vos yeux et se fixe sur votre tête à l'aide d'une sangle composée de tissu élastique, de plastique et de rembourrage.

La plus grande différence que les vétérans de la RV remarqueront est que le Vision Pro n'a pas de pile, mais une pile externe. Il s'agit d'une sorte d'évolution du design du HTC Vive XR Elite, qui a permis au casque de passer d'un casque avec une pile dans sa sangle à une paire de lunettes sans pile qui s'appuie sur une alimentation externe.

Cette pile offrira environ deux heures d'utilisation avec une recharge complète selon Apple, et sera suffisamment petite pour tenir dans la poche du porteur. Elle se connectera au casque via un câble, ce qui est un peu inconvenant selon les standards de design habituels d'Apple, mais ce qui manque à ce choix en termes de style devrait être compensé en termes de confort. Nous avons trouvé le Meta Quest Pro très confortable, mais le porter pendant de longues périodes peut mettre votre cou à rude épreuve - demandez à quelqu’un qui a porté le Quest Pro au travail pendant une semaine entière.

Le dernier détail de conception à noter est l'écran Eyesight de la Vision Pro. Il a l'air assez étrange, peut-être même un peu effrayant, mais nous réservons notre jugement jusqu'à ce que nous ayons eu l'occasion de l'essayer.

Lorsque le porteur du Vision Pro utilise les fonctions de réalité augmentée et peut voir le monde réel, les personnes à proximité verront ses yeux à travers la face avant du casque (il s'agit en fait d'un écran montrant une vue des yeux prise par une caméra, mais d'après les images d'Apple, vous pourriez être convaincu qu'il s'agit d'un simple plan de verre). S'ils sont totalement immergés dans une expérience, les spectateurs verront plutôt un nuage de couleurs pour signifier qu'ils explorent un autre monde.»

