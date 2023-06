Voyez pourquoi il y a autant de pollen dans l’air

Le beau temps et l’absence de pluie pendant plusieurs jours peuvent expliquer le taux élevé de pollen dans l’air, une situation qui pourrait s’aggraver avec les changements climatiques.

Selon une étudiante au doctorat en biologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Sarah Tardif, qui fait sa thèse sur le pollen dans la métropole, les conditions sont propices pour un taux élevé de pollen dans l’air.

«On sait qu’il y a plus de pollen dans l’air présentement, a dit Sarah Tardif. Dès qu’il y a de la pluie, le pollen va être fixé au sol. Lorsqu’il y a du temps sec et du vent, ça va remuer les pollens. Ils vont être libérés plus facilement dans l’air. Plus il fait chaud, plus les fleurs vont avoir tendance à s’ouvrir et à en libérer.»

Sa thèse de doctorat lui permet d’évaluer quelles espèces de pollens se retrouvent à Montréal, selon la période de l’été. Ensuite, Sarah Tardif sera en mesure d’évaluer le lien entre les pollens et les symptômes allergiques.

En plus des symptômes allergiques communs qui peuvent se manifester de différentes façons, les conséquences du pollen peuvent être graves pour les plus vulnérables.

«Normalement, le pollen ne déclenchera pas l’asthme, mais, pour la population asthmatique, le pollen peut amplifier l’asthme qu’ils ont déjà», a rappelé Sarah Tardif.

Situation inquiétante

La situation préoccupe l’Association pulmonaire du Québec.

«On voit qu’il y a de plus en plus de personnes allergiques, a indiqué la coordonnatrice aux communications, Maude Riout. On reçoit des appels en lien avec les allergies liées au pollen dès le mois de mars. C’est l’une des conséquences du réchauffement climatique. La période chaude est plus longue, donc la période de pollinisation est aussi plus longue. Cela fait que la période propice aux allergies s’est allongée. De plus, la concentration de CO2 dans l’atmosphère pousse certains végétaux à produire davantage de pollen.»

«C’est inquiétant, a-t-elle ajouté. Il y a des études qui ont montré que la saison des allergies commence 20 jours plus tôt qu’avant en Amérique du Nord. Même certaines personnes qui n’étaient pas propices à avoir des allergies commencent à en faire.»

Maude Riout conseille à la population à risque d’éviter de s’exposer au pollen, qui peut être moins présent le matin.