BESHRO, Philippe

LABERGE, Père Gaston, MSC Au CHUL, le 28 mai 2023, est décédé le Père Gaston Laberge, MSC, à l'âge de 88 ans, dont 68 ans de vie religieuse. Il était le fils de feu monsieur Cyrille Laberge et de feu madame Lucienne Fiset. Il demeurait à Québec-Sillery.La communauté des Missionnaires du Sacré-Cœur et sa famille recevront les condoléances en présence du corps à la chapelle du Domaine de Bordeaux, 2140 chemin Saint-Louis, le lundi 12 juin, de 10 h à 11 h. La messe des funérailles sera célébrée au même endroit à 11 h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont de Québec après la cérémonie. Outre les membres de sa communauté religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Père Léo Laberge O.M.I., Père Roger Laberge RSV, Rachel et Aline (feu Gilles Lacombe, feu Jean-Guy Duchesneau); ses neveux et ses nièces : Line Lapointe (Rémy Gagné), André Lapointe, Pierre Lacombe, Michel Lacombe (Nathalie Keyser), Yves Lacombe (Nancy Provost), Danielle Lacombe (Ghislain Rochette) et leurs enfants; ses cousins et ses cousines; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La Communauté et la famille tiennent à remercier le personnel du Domaine de Bordeaux et du CHUL pour les soins reçus. Né à Québec en 1935 dans le quartier Saint-Sauveur, Gaston Laberge a fait profession dans la communauté des Missionnaires du Sacré-Cœur en 1955 et il a été ordonné prêtre en 1962. Après ses études en théologie il a étudié en comptabilité, puis il est devenu membre de l'ordre des comptables généraux licenciés (CGA). Au cours de sa carrière, il a exercé plusieurs ministères. Professeur à l'École Apostolique de Beauport et au Scolasticat de Sillery (1965-1966). Vicaire à la paroisse Sainte-Ursule de Sainte-Foy (1966-1968). C'est surtout comme économe qu'il a servi la communauté et ses œuvres, avec rigueur et compétence. À la maison de Sillery (1963-1966) et (1993-1999). À l'École secondaire MSC de Beauport, où il a aussi été supérieur de la Communauté. Il a été économe provincial plusieurs années (1979-1993). Sa dernière fonction avant sa retraite a été celle de supérieur de la communauté MSC du Domaine de Bordeaux (